Χρωστάς κλήση και δεν το ξέρεις; Πώς να τσεκάρεις σε 5 λεπτά (gov.gr & ΑΑΔΕ)

Οι τροχαίες παραβάσεις δεν φτάνουν πάντα εγκαίρως στα χέρια του οδηγού, με αποτέλεσμα πολλοί να ανακαλύπτουν καθυστερημένα ότι τους έχει επιβληθεί πρόστιμο — συχνά μαζί με προσαυξήσεις.
Με τα ψηφιακά εργαλεία του gov.gr και της ΑΑΔΕ, ο έλεγχος γίνεται πλέον γρήγορα και εύκολα, ακόμη κι αν δεν έχετε λάβει ποτέ την κλήση στο σπίτι.
Πού μπορείτε να δείτε αν έχει βεβαιωθεί πρόστιμο
Η πρώτη λύση είναι η υπηρεσία που έκοψε την κλήση.
Οι δήμοι κρατούν μητρώα για τις παραβάσεις στάθμευσης, ενώ η Τροχαία μπορεί να σας ενημερώσει με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας ή το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη. Αν η παράβαση είναι πρόσφατη, ενδέχεται να φαίνεται μόνο εκεί.
Έλεγχος μέσω gov.gr
– Μπαίνετε στο gov.gr
– Μεταφορές & οχήματα → Πρόστιμα και παραβάσεις
– Επιλογή «Πρόστιμα τροχαίας και παραβάσεις στάθμευσης»
– Σύνδεση με κωδικούς myAADE
Εκεί εμφανίζονται όλες οι κλήσεις που έχουν ήδη βεβαιωθεί ηλεκτρονικά.
Έλεγχος μέσω myAADE
– Συνδέεστε στο myAADE
– Οφειλές, πληρωμές & επιστροφές
– «Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης»
Αν κάποιο πρόστιμο έχει μεταφερθεί στην εφορία, θα το βρείτε εκεί, μαζί με δυνατότητα έκδοσης ταυτότητας οφειλής για πληρωμή μέσω τράπεζας ή web banking.
Τι εμφανίζεται και τι δεν εμφανίζεται
Στο myAADE φαίνονται μόνο οι κλήσεις που έχουν βεβαιωθεί ως φορολογική οφειλή — δηλαδή ηλεκτρονικά πρόστιμα, παραβάσεις από κάμερες ή κλήσεις δήμων/Τροχαίας που δεν πληρώθηκαν εγκαίρως.
Οι «φρέσκες» κλήσεις μένουν αρχικά στα συστήματα δήμου ή Τροχαίας και δεν εμφανίζονται άμεσα στην ΑΑΔΕ.
Γιατί αξίζει να ελέγχετε συχνά
Ένα απλήρωτο πρόστιμο μπορεί να διογκωθεί με προσαυξήσεις ή να μεταφερθεί στην εφορία, επηρεάζοντας φορολογικές διαδικασίες. Ένας γρήγορος έλεγχος σε gov.gr, myAADE και —όταν χρειάζεται— στον δήμο ή την Τροχαία, σας γλιτώνει από τρέξιμο και περιττά έξοδα.
Με λίγα λόγια: οι κλήσεις δεν ενημερώνουν πάντα εγκαίρως τον οδηγό. Εσείς όμως μπορείτε να τις βρείτε μέσα σε πέντε λεπτά.