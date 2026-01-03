Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Λίγες ημέρες έχουν απομείνει για την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, οι οποίες, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα διαρκέσουν έως τέλος Φεβρουαρίου.

Η επίσημη έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων θα γίνει τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, με την τελευταία ημέρα να ορίζεται η Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τις Κυριακές 19 και 26 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισημαίνει στους καταναλωτές μερικά από τα δικαιώματά τους, κατά τη διάρκεια των εκπτωτικών περιόδων, με σκοπό την ασφαλέστερη και συνετή διενέργεια των αγορών: