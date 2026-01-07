Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ποιες Κυριακές λειτουργούν τα καταστήματα

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου αρχίζει η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων, η οποία θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Η συμμετοχή των εμπορικών καταστημάτων είναι προαιρετική. Όσα όμως λάβουν μέρος στις εκπτώσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη μειωμένη τιμή των προϊόντων και να αποφεύγουν κάθε μορφή παραπλανητικών προσφορών.

Υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές καλύπτονται από τη σχετική νομοθεσία, η οποία διασφαλίζει το δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής προϊόντων σε περίπτωση ελαττώματος, καθώς και προστασία από ψευδείς ενδείξεις τιμών ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τις δύο πρώτες Κυριακές, συγκεκριμένα στις 18 και 25 Ιανουαρίου.

Τις συγκεκριμένες ημέρες, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 6:00 το απόγευμα.