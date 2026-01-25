Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα, Κυριακή - Το ωράριο λειτουργίας

Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, λόγω των χειμερινών εκπτώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα μαγαζιά θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 11:00 και θα κλείσουν στις 18:00, ενώ τα πολυκαταστήματα θα έχουν διευρυμένο ωράριο και θα λειτουργήσουν μέχρι τις 20:00.

Σε ό,τι αφορά στα σούπερ μάρκετ, θα είναι κλειστά με ορισμένες εξαιρέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις παραμένει προαιρετική, ωστόσο όσα επιλέξουν να συμμετάσχουν πρέπει να αναγράφουν με σαφήνεια την αρχική και τη μειωμένη τιμή κάθε προϊόντος και να αποφεύγουν παραπλανητικές πρακτικές.

Χειμερινές εκτπώσεις: Όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισημαίνει στους καταναλωτές μερικά από τα δικαιώματά τους, κατά τη διάρκεια των εκπτωτικών περιόδων, με σκοπό την ασφαλέστερη και συνετή διενέργεια των αγορών: