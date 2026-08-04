Guardian: Η τιμή στο ελαιόλαδο αναμένεται να αυξηθεί ξανά - Οι τρεις λόγοι

«Η τιμή στο ελαιόλαδο αναμένεται να αυξηθεί ξανά καθώς η ζέστη πλήττει τις ευρωπαϊκές καλλιέργειες» αναφέρει ο Guardian, σε σημερινό του δημοσίευμα.

Οι αγρότες μάλιστα, προειδοποιούν ότι ο αντίκτυπος των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των πυρκαγιών σε μια σειρά τροφίμων σημαίνει ότι το κόστος θα αυξηθεί.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που πλήττουν φέτος την Ευρώπη, αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, με τους παραγωγούς να προειδοποιούν ότι οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Ανάμεσα στα προϊόντα που αναμένεται να ακριβύνουν ξανά βρίσκεται και το ελαιόλαδο, καθώς οι ελαιώνες σε πολλές μεσογειακές χώρες δοκιμάζονται από τον παρατεταμένο καύσωνα, την ξηρασία και τις μεγάλες πυρκαγιές.

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες, από τα λαχανικά και τα δημητριακά μέχρι τα αμπέλια και τις ελιές. Στη Γαλλία, η ένωση παραγωγών λαχανικών Légumes de France κάνει λόγο για απώλειες χιλιάδων τόνων προϊόντων, όπως σαλάτες, καρότα, πράσα, σκόρδα και κρεμμύδια, ενώ σε ορισμένες περιοχές η παραγωγή αναμένεται να μειωθεί ακόμη και κατά 50% λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.

Πλήγμα δέχεται και η αμπελουργία. Σε περιοχές όπως η Καμπανία, το Μπορντό και η Βουργουνδία, η υπερβολική ζέστη επιτάχυνε την ωρίμανση των σταφυλιών, με αποτέλεσμα η φετινή συγκομιδή να ξεκινήσει ασυνήθιστα νωρίς και οι αποδόσεις να εκτιμάται ότι θα είναι χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι.

Στην Ισπανία, το υπουργείο Γεωργίας προβλέπει σημαντική μείωση της παραγωγής δημητριακών για την περίοδο 2026-2027, ενώ οι πρόσφατες πυρκαγιές επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι οι Ισπανοί παραγωγοί διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία στην αντιμετώπιση ξηροθερμικών συνθηκών, ούτε οι επενδύσεις στην άρδευση ούτε οι πιο ανθεκτικές ποικιλίες στάθηκαν αρκετές για να αποτρέψουν τις απώλειες.

Νέο κύμα ανατιμήσεων στο ελαιόλαδο από φθινόπωρο;

Αναθεωρημένες προς τα κάτω είναι και οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλές βασικές καλλιέργειες. Η παραγωγή ηλίανθου, καλαμποκιού, πατάτας και σόγιας αναμένεται να είναι μικρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για νέες πιέσεις στις τιμές των τροφίμων.

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στον κλάδο του ελαιολάδου. Ο Guardian αναφέρει πως ελαιώνες στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές, ενώ ακόμη και όσοι δεν κάηκαν, επηρεάστηκαν από τη στάχτη, τον καπνό και τις ακραίες θερμοκρασίες. Παράλληλα, η ζέστη ευνοεί την εξάπλωση παρασίτων και ασθενειών, ενώ επηρεάζει και την ανάπτυξη του καρπού, μειώνοντας την παραγωγή.

Οι παραγωγοί εκτιμούν ότι, εάν οι καιρικές συνθήκες δεν βελτιωθούν σύντομα, το φθινόπωρο θα καταγραφεί νέο κύμα ανατιμήσεων στο ελαιόλαδο. Αν και οι διεθνείς τιμές είχαν αποκλιμακωθεί σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά των τελευταίων ετών, η περιορισμένη παραγωγή και το αυξημένο κόστος καλλιέργειας αναμένεται να οδηγήσουν εκ νέου την αγορά σε ανοδική πορεία, μεταφέροντας το βάρος στους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από Guardian

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