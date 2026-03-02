Goldman Sachs προειδοποιεί: Έως και 130% άνοδος στο φυσικό αέριο αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ

Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη μπορεί να υπερδιπλασιαστούν αν διακοπεί για έναν μήνα η ναυτιλία από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάλυση της, η τράπεζα εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές και ασιατικές τιμές δεν αντανακλούν ακόμη επαρκώς τον κίνδυνο μιας τέτοιας διαταραχής.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι περίπου το 20% του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου περνά από το Ορμούζ, κυρίως φορτία από το Κατάρ. Αν η διέλευση σταματήσει για έναν μήνα, η Goldman εκτιμά ότι οι τιμές στην Ευρώπη και οι τιμές spot LNG στην Ασία μπορεί να αυξηθούν κατά περίπου 130%, φτάνοντας στα 25 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες.

Η τράπεζα περιγράφει και σενάριο μεγαλύτερης διάρκειας. Αν η διακοπή υπερβεί τους δύο μήνες, εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές τιμές μπορούν να περάσουν πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Σε αυτά τα επίπεδα, η Goldman θεωρεί πιθανό να περιοριστεί η κατανάλωση διεθνώς, καθώς τα υψηλά κόστη θα προκαλέσουν μείωση της ζήτησης.

Η Goldman εξηγεί ότι το πιθανό σοκ δεν θα περιοριστεί στις χώρες που παραλαμβάνουν LNG από τον Περσικό Κόλπο. Μείωση της προσφοράς από το Κατάρ επηρεάζει τις διεθνείς τιμές και τη διαθεσιμότητα φορτίων, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται αυξήσεις σε αγορές όπως η Ευρώπη και η Ασία, όπου το LNG καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών.

Για τις ΗΠΑ, η τράπεζα εκτιμά ότι οι επιπτώσεις θα είναι μικρότερες. Οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας LNG, ενώ οι μονάδες υγροποίησης λειτουργούν συνήθως κοντά στη μέγιστη δυναμικότητα, κάτι που περιορίζει τη δυνατότητα αύξησης των εξαγωγών σε σύντομο χρόνο.

Με πληροφορίες από Bloomberg