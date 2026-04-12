Γιατί οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορεί να παραμείνουν υψηλές στην Ευρώπη ακόμη κι αν τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν

Παρά τη σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ και το Ιράν μιας εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων, η Ευρώπη ενδέχεται να μην μπορεί ακόμη να «ανασάνει», λόγω των μακροχρόνιων επιπτώσεων στις ενεργειακές προμήθειες από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό.

Ο πόλεμος με το Ιράν και το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκάλεσαν τη μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Τα πλήγματα σε εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο αναμένεται να έχουν πολυετή αντίκτυπο και στην προμήθεια φυσικού αερίου.

Η Ευρώπη επηρεάζεται σημαντικά, παρότι προμηθεύεται μόνο ένα μικρό ποσοστό του πετρελαίου και του αερίου της απευθείας μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία μέχρι την εκεχειρία βρίσκονταν ουσιαστικά υπό τον έλεγχο των ιρανικών δυνάμεων και ήταν σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένα.

Το άνοιγμα των Στενών αποτέλεσε αδιαπραγμάτευτο όρο της εκεχειρίας, καθώς το συγκεκριμένο «στενό πέρασμα» είναι κρίσιμο για τη μεταφορά πετρελαίου και LNG παγκοσμίως. Το 2025, σχεδόν 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως διέρχονταν από εκεί, σύμφωνα με τον IEA.

Από αυτά, περίπου 600.000 βαρέλια την ημέρα - δηλαδή μόλις το 4% - κατευθύνονταν προς την Ευρώπη, σε σύγκριση με τις ημερήσιες ανάγκες της ΕΕ που φτάνουν τα 13 εκατομμύρια βαρέλια.

Ακόμα κι έτσι, μια γρήγορη πτώση στις τιμές της βενζίνης στην Ευρώπη θεωρείται απίθανη, ακόμη και αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία μετά την εκεχειρία.

«Ακόμα κι αν έρθει ειρήνη αύριο, δεν θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα στο άμεσο μέλλον», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Dan Jørgensen.

Πώς οι παγκόσμιες τιμές επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές εισαγωγές

Η ΕΕ εισάγει το 80–85% του πετρελαίου της, σύμφωνα με τη Eurostat, από ένα ευρύ φάσμα προμηθευτών. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής, με ποσοστό 15,1% σε αξία, ακολουθούμενες από τη Νορβηγία και το Καζακστάν. Το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου τιμολογείται με βάση το Brent, το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς.

Οι τιμές για παράδοση τον επόμενο μήνα αυξήθηκαν από τα 72–73 δολάρια το βαρέλι πριν από τον πόλεμο σε σχεδόν 120 δολάρια, πριν συμφωνηθεί η εκεχειρία. Ακόμη και μετά από αυτήν, η τιμή διαμορφωνόταν γύρω στα 93 δολάρια την Τετάρτη.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν επίσης αυξηθεί από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έφτασαν τα 50 ευρώ ανά MWh από περίπου 35,5 ευρώ πριν τον πόλεμο, με κορύφωση στα 61,93 ευρώ/MWh στις 19 Μαρτίου. Μετά την εκεχειρία, η τιμή διαμορφώθηκε περίπου στα 44 ευρώ/MWh την Τετάρτη.

Τι πρέπει να συμβεί για να πέσουν οι τιμές

Η Ευρώπη διαθέτει ορισμένα εργαλεία για να περιορίσει την πίεση, όπως τα στρατηγικά αποθέματα - μέρος των 400 εκατομμυρίων βαρελιών του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας - καθώς και εθνικά μέτρα όπως φοροελαφρύνσεις, επιδοτήσεις και δελτίο κατανάλωσης.

Ωστόσο, «αυτά μπορούν μόνο προσωρινά να μετριάσουν την κατάσταση», δήλωσε ο Andrei Covatariu, ανώτερος συνεργάτης του Global Energy Center του Atlantic Council, μιλώντας στο Euronews Business πριν από την εκεχειρία.

Ο ΔΟΕ εκτιμά ότι οι χώρες του Κόλπου έχουν μειώσει την παραγωγή πετρελαίου κατά τουλάχιστον 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (mb/d) λόγω της διαταραχής - περίπου το 10% της παγκόσμιας ζήτησης.

Ωστόσο, η φυσική προσφορά είναι μόνο μέρος της εικόνας. Ρόλο παίζει και η αβεβαιότητα.

Υπάρχει «ένα μεγάλο premium κινδύνου που οφείλεται στην αβεβαιότητα, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε και πραγματική διαταραχή στις ροές και την παραγωγή - άρα δεν πρόκειται για μια αγορά που επηρεάζεται μόνο ψυχολογικά», είπε ο Covatariu.

Τι ωθεί τις τιμές πετρελαίου προς τα πάνω

Πέρα από τα ζητήματα προσφοράς, οι έμποροι παρακολουθούν στενά τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου και τα ναύλα των δεξαμενόπλοιων, που επηρεάζουν καθοριστικά το τελικό κόστος του αργού πετρελαίου.

Τα μεταφορικά κόστη έχουν εκτοξευθεί. Ο δείκτης Baltic Dirty Tanker Index έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.737 στις 27 Μαρτίου, έναντι περίπου 1.000 για το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους. Μετά την εκεχειρία, βρισκόταν λίγο πάνω από τις 2.000 μονάδες το απόγευμα της Τετάρτης στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων τον Μάρτιο, τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου για πλοία που κατευθύνονταν προς τον Περσικό Κόλπο τετραπλασιάστηκαν, φτάνοντας στο 1% της αξίας του πλοίου για επταήμερη κάλυψη, σύμφωνα με τη S&P Global.

Η επιστροφή στα προπολεμικά επίπεδα μπορεί να χρειαστεί εβδομάδες ή και μήνες, απαιτώντας διαρκή ειρήνη και αποδείξεις ότι η διέλευση είναι ασφαλής.

Σύμφωνα με τον Covatariu, ακόμη και σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, η σταθερή πτώση των τιμών για τους Ευρωπαίους καταναλωτές θα χρειαστεί μήνες, καθώς τα αποθέματα χρειάζονται χρόνο για να αναπληρωθούν. Ταυτόχρονα, η προσφορά παραμένει περιορισμένη, καθώς περισσότερες από 40 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ακόμη και μετά από συμφωνία, οι επισκευές μπορεί να διαρκέσουν μήνες ή και χρόνια, διατηρώντας την προσφορά χαμηλή και τις τιμές υψηλές.

Γιατί οι τιμές του φυσικού αερίου μπορεί να παραμείνουν υψηλές

Τις τελευταίες σχεδόν έξι εβδομάδες, μεγάλο μέρος της παγκόσμιας προσφοράς LNG από τον Περσικό Κόλπο είτε χάθηκε είτε μπλοκαρίστηκε, λόγω διαταραχών στην παραγωγή και σχεδόν πλήρους παύσης των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ, εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Η εγκατάσταση Ras Laffan στο Κατάρ, η μεγαλύτερη μονάδα LNG στον κόσμο, υπέστη ζημιές. Η QatarEnergy κήρυξε ανωτέρα βία σε ορισμένα συμβόλαια, αφού έθεσε εκτός λειτουργίας το 17% της παραγωγής της, με την πλήρη αποκατάσταση να εκτιμάται ότι μπορεί να χρειαστεί έως και πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τον Tillcock, ακόμη και αν ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ και αποκατασταθούν οι θαλάσσιες μεταφορές, οι αγορές φυσικού αερίου ενδέχεται να συνεχίσουν να «αντιμετωπίζουν μειωμένη προσφορά σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, λόγω της περιορισμένης φυσικής διαθεσιμότητας από το Κατάρ».

Η Ευρώπη προμηθεύεται περίπου το 8% του LNG της από το Κατάρ και προς το παρόν διαθέτει επαρκή αποθέματα, όμως ο ανταγωνισμός εντείνεται καθώς επαναγεμίζει τις αποθήκες της. Περίπου το 40% του φυσικού αερίου της Ευρώπης προέρχεται από LNG, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε παγκόσμιες διαταραχές.

«Η Ευρώπη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο LNG, το οποίο είναι παγκόσμια αγορά - κάτι που σημαίνει ότι διαταραχές αλλού μπορούν να μειώσουν τον όγκο LNG που είναι διαθέσιμος για την Ευρώπη», είπε ο Tillcock.

Ο ανταγωνισμός με την Ασία για τις υπόλοιπες ποσότητες μπορεί να ωθήσει τις τιμές ακόμη υψηλότερα.

Με πληροφορίες από euronews.com