Fuel tourism: Τι είναι και πότε αποτελεί πρόβλημα - Πώς αποφάσισε η Σλοβακία να το περιορίσει

Σε περιόδους έντονης αστάθειας στις αγορές ενέργειας, εκεί όπου οι τιμές των καυσίμων διαφοροποιούνται αισθητά από χώρα σε χώρα, αρχίζει να διαμορφώνεται ένα φαινόμενο που, αν και δεν είναι καινούργιο, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.

Το λεγόμενο fuel tourism -δηλαδή η μετακίνηση οδηγών σε άλλη χώρα ή περιοχή αποκλειστικά για τον ανεφοδιασμό με φθηνότερα καύσιμα- εντείνεται αυτό το διάστημα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα τις τιμές της ενέργειας και, κατ’ επέκταση, των καυσίμων.

Fuel tourism: Η απόφαση της Σλοβακίας

Ωστόσο, η Σλοβακία αποφάσισε την επιβολή αυστηρότερων μέτρων. Η κυβέρνηση της Σλοβακίας ενέκρινε ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο τα πρατήρια καυσίμων μπορούν πλέον να ορίζουν υψηλότερες τιμές για το πετρέλαιο κίνησης σε οχήματα με ξένες πινακίδες.

Προ ολίγων ημερών, τα διυλιστήρια Slovnaft ανέφεραν ότι σε ορισμένες περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας, που γειτνιάζει με την Πολωνία, οι χαμηλότερες τιμές στο ντίζελ στη σλοβακική πλευρά είχαν οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση των αγορών.

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος πρότεινε την εφαρμογή του μέτρου, δήλωσε ότι οι οδηγοί γεμίζουν τα ντεπόζιτά τους και άλλα δοχεία, με αποτέλεσμα να εξαντλούνται τα καύσιμα στα πρατήρια.

Το ψήφισμα δεν ορίζει συγκεκριμένο ανώτατο όριο τιμής. Πλέον, βάσει αυτού, τα πρατήρια καυσίμων θα μπορούν να περιορίζουν τις πωλήσεις ντίζελ έως το γέμισμα ενός ντεπόζιτου και επιπλέον 10 λίτρων για τα οχήματα με ξένες πινακίδες.



Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ