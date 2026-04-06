Fuel Pass: Αλλαγές στην πλατφόρμα μετά τα τεχνικά προβλήματα - Πότε μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση

Αλλάζει ο τρόπος υποβολής αίτησης για το Fuel Pass, μετά από προβλήματα στην πλατφόρμα, λόγω της υψηλής ζήτησης.

Για την αποφυγή νέων προβλημάτων, η εφαρμογή για το Fuel Pass θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των δικαιούχων, ως εξής:

Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.

Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.



Fuel Pass: «Έπεσε» η πλατφόρμα - Καταγράφηκαν 30 είσοδοι ανά δευτερόλεπτο

Σχεδόν από την πρώτη ώρα λειτουργίας της, η πλατφόρμα vouchers.gov.gr κατέρρευσε.

Μέχρι τότε, είχαν γίνει ήδη 16.000 είσοδοι πολιτών και εκδόθηκαν περίπου 15.500 εγκρίσεις πληρωμών, οι οποίες προωθήθηκαν άμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα προς ολοκλήρωση και πίστωση των σχετικών ποσών.

Για την επίλυση του προβλήματος απαιτήθηκε έκτακτη σύσκεψη επιτελών των συναρμόδιων υπουργείων με τους τεχνικούς της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο της διασύνδεσης και άντλησης των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων των συναρμοδίων φορέων (όπως της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Μεταφορών κλπ).

Πριν «πέσει» η εφαρμογή, καταγράφονταν 30 είσοδοι ανά δευτερόλεπτο, όπως επισημαίνεται σε πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ. Η λειτουργία της πλατφόρμας σταδιακά επανέρχεται.



Fuel Pass: Τα ποσά για τους δικαιούχους

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Fuel Pass: Τα βήματα για την υποβολή της αίτησης

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσα από τέσσερα βήματα: