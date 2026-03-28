Fuel Pass 2026: Τα 5 βήματα για την αίτηση και τους δικαιούχους

Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026.

Το πρωί της Δευτέρας (23/3) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με δήλωσή του ανακοίνωσε νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου. Ανάμεσά τους το Fuel Pass. Στη συνέχεια, ακολούθησε η εξειδίκευση των τεσσάρων μέτρων από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Και λίγες ημέρες μετά, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απαραίτητη Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου για το Fuel Pass 2026.

Με την δημοσίευση της ΠΝΠ, αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα την ερχόμενη εβδομάδα, της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (vouchers.gov.gr) για την υποδοχή των αιτήσεων από περίπου 2,8 εκατομμύρια δικαιούχους, προκειμένου να λάβουν την επιδότηση (δεν εξαιρείται το υγραέριο ή άλλο καύσιμο) των 25-60 ευρώ κατά περίπτωση, πριν το Πάσχα.

Οι επιλογές για τους ιδιοκτήτες ΙΧ είναι δύο: με άυλη ψηφιακή κάρτα που πρέπει να εγκατασταθεί και να ενεργοποιηθεί σε κατάλληλη συσκευή smartphone που θα υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές (NFC) ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του. Στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό που θα κατατεθεί σε ΙΒΑΝ, είναι μικρότερο κατά 10 ή 5 ευρώ, μπορεί όμως να αναληφθεί σε μετρητά για κάθε χρήση και όχι απαραίτητα για καύσιμα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Fuel Pass 2026: Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι - 5 βήματα

Πέντε βήματα πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια (25.000 ευρώ για τον άγαμο, 35.000 ευρώ για τον έγγαμο συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί) για να λάβουν την ενίσχυση:

Βήμα 1. Επιλογή με εισοδηματικά κριτήρια

Πριν οποιαδήποτε κίνηση, ο πολίτης ελέγχει και επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις.

Απαιτείται να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 (δήλωση που υποβλήθηκε το 2025) εντός των ορίων που θέτει η ΠΝΠ.

Επίσης πρέπει ο ίδιος να είναι ιδιοκτήτης (ή συνιδιοκτήτης) οχήματος ή μοτοσικλέτας που κυκλοφορεί, είναι ασφαλισμένο και δεν οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Βήμα 2. Είσοδος στην εφαρμογή του gov.gr

Ο δικαιούχος θα μπαίνει με τους κωδικούς Taxisnet στην ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) που δημιουργεί η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ), εποπτευόμενη από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Βήμα 3. Συμπλήρωση στοιχείων και επιλογή τρόπου είσπραξης

Μπαίνοντας στην εφαρμογή, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του: διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης:

Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό – με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης

Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του (με 5 ή 10 ευρώ λιγότερα).

Βήμα 4. Αυτόματος έλεγχος προϋποθέσεων

Ο πολίτης δεν χρειάζεται να προσκομίσει έγγραφα και δικαιολογητικά.

Το σύστημα διαλειτουργεί αυτόματα με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.

Βήμα 5. Λήψη και χρήση της ενίσχυσης σε κάρτα

Μετά την έκδοση, η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον: για αγορά καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων, για μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, περνώντας την ψηφιακή κάρτα απευθείας στους επικυρωτές εισιτηρίων και σε ταξί σαν χρεωστική κάρτα σε POS.

Δεν επιτρέπεται ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ , ούτε η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο.

Όσον αφορά στα εισοδηματικά κριτήρια, εξετάζεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και όχι το ατομικό, με βάση τις δηλώσεις Ε1 που υπεβλήθησαν το 2025 για τα εισοδήματα του 2024, και όχι τις δηλώσεις που υποβάλλονται τώρα.