Μετ’ εμποδίων συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους του Fuel Pass 2026.

Ο λόγος είναι τα προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας, τα οποία αφορούν κυρίως στην ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων των πολιτών, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), προκειμένου να βρουν λύση.

Η ταυτοποίηση μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της επιδότησης. Το σύστημα, που ενεργοποιήθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στοχεύει στη διασταύρωση των στοιχείων των δικαιούχων και στον περιορισμό φαινομένων λήψης παράνομων ενισχύσεων που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν.

Fuel Pass 2026: Πού «κολλάει» η διαδικασία

Πρακτικά όμως υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν ολοκληρώνεται η αποστολή του απαραίτητου κωδικού επιβεβαίωσης προς τους χρήστες. Η ταυτοποίηση «κολλάει» και η πλατφόρμα κατευθύνει τους πολίτες στα ΚΕΠ για φυσική επιβεβαίωση των στοιχείων τους. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αυξημένη προσέλευση στα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες πολίτες να επιχειρούν να επιλύσουν επιτόπου το ζήτημα, προκειμένου να μην καθυστερήσει περαιτέρω η υποβολή της αίτησής τους.

Τεχνικές δυσλειτουργίες είχαν καταγραφεί από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, όταν το σύστημα κατέρρευσε λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας. Παρά τις προσπάθειες αποσυμφόρησης με την ενεργοποίηση νέου μοντέλου υποβολής αιτήσεων με βάση τον λήγοντα Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των δικαιούχων η εικόνα παραμένει προβληματική με τους χρήστες να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Fuel Pass 2026: Στις 800.000 οι αιτήσεις

Σε σύνολο περίπου 3 εκατομμυρίων δικαιούχων, μέχρι πριν λίγες ώρες, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 800.000.

Όσοι υπέβαλαν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα έχουν ήδη λάβει την επιδότηση, ενώ σήμερα Μεγάλη Πέμπτη πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, η πλατφόρμα του Fuel Pass θα ανοίξει για το σύνολο των πολιτών και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και το τέλος του μήνα.

Η πίστωση πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης.

Αίτηση για τη χορήγηση του Fuel Pass, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα που είχαν δηλώσει για το 2024 να είναι έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 35.000 για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Σε ό,τι αφορά τα ποσά της ενίσχυσης, αυτά κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ