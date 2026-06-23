Fuel Pass 2026: Μέχρι πότε η εξαργύρωση των voucher καυσίμων

Τον ερχόμενο μήνα λήγει το Fuel Pass 2026 και το χρονικό περιθώριο χρήσης των voucher για την αγορά καυσίμων, μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι δικαιούχοι του Fuel Pass έχουν στη διάθεση τους, τον χρόνο να αξιοποιήσουν τα voucher για τον προγραμματισμό των μετακινήσεων τους, εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί με ημερομηνία λήξης στις 31 Ιουλίου 2026.

Όπως έγινε γνωστό το Fuel Pass 2026, δόθηκε σε σε 2.559.592 δικαιούχους, με το κονδύλι να διαμορφώνεται στα 113.085.905 ευρώ.

Από εκείνους, 1.597.127 επέλεξαν την πίστωση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, λαμβάνοντας συνολικά 65.102.285 ευρώ, ενώ 962.465 δικαιούχοι προτίμησαν την ψηφιακή κάρτα καυσίμων, μέσω της οποίας διατέθηκαν 47.983.620 ευρώ.

Fuel Pass 2026: Το ύψος της επιδότησης

Αναφορικά με το ύψος της επιδότησης του Fuel Pass, έχει καθοριστεί ανάλογα με τον τόπο κατοικίας και το είδος του οχήματος.

60 ευρώ με χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων (πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων) που διαμένουν σε Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Θάσου, Σκύρου, Σαμοθράκης και Αμμουλιανής. Το ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ αν επιλεγεί κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

με χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων (πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων) που διαμένουν σε Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Θάσου, Σκύρου, Σαμοθράκης και Αμμουλιανής. Το ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ αν επιλεγεί κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 50 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, η επιδότηση ανέρχεται σε 40 ευρώ.

με χρήση ψηφιακής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, η επιδότηση ανέρχεται σε 40 ευρώ. 35 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων με κατοικία σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, καθώς και στις ίδιες νησιωτικές περιοχές που ισχύουν και για τα αυτοκίνητα. Αν επιλεγεί τραπεζική κατάθεση, το ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ.

με χρήση ψηφιακής κάρτας για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων με κατοικία σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, καθώς και στις ίδιες νησιωτικές περιοχές που ισχύουν και για τα αυτοκίνητα. Αν επιλεγεί τραπεζική κατάθεση, το ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ. 30 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης, η επιδότηση ανέρχεται σε 25 ευρώ

Fuel Pass 2026: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι δικαιούχοι στην ημερομηνία λήξης της επιδότησης, καθώς μετά το τέλος Ιουλίου τυχόν αχρησιμοποίητο υπόλοιπο που παραμένει στην κάρτα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο για συναλλαγές και θα χαθεί οριστικά.

Για τον λόγο αυτό, συνιστάται οι δικαιούχοι να ελέγξουν έγκαιρα το διαθέσιμο ποσό και να προχωρήσουν στις απαραίτητες αγορές καυσίμων πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να τροφοδοτούν σενάρια για ενδεχόμενες νέες παρεμβάσεις στήριξης το προσεχές διάστημα.