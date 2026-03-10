Φτιάχνουν σπίτια σε στρατόπεδα: Σε ποιους θα δοθούν, ποια τα κριτήρια

Για το στεγαστικό ζήτημα μίλησε, μεταξύ άλλων, σε πρωινές, σημερινές της δηλώσεις η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, φανερώνοντας πως «φτιάχνουμε τώρα τα σπίτια στα στρατόπεδα».

Μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε αρχικά: «Συζητήσαμε για το στεγαστικό στις Βρυξέλλες, και επειδή ο επίτροπος μας είναι Επίτροπος Ενέργειας και Στεγαστικού, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και σε αυτή τη γωνία του ζητήματος. Δηλαδή, έχουμε τον πόλεμο, βλέπουμε πώς αυτό χτυπάει πληθωριστικά στην ενέργεια, στο κόστος του νοικοκυριού, και πώς το κόστος του νοικοκυριού εκεί που μένει είναι και οι λογαριασμοί του. Και πώς φοβόμαστε πώς αυτό μπορεί να χτυπήσει και στο κόστος της στέγασης».

«Πήγα στις Βρυξέλλες- πέραν από το συμβούλιο υπουργών- γιατί θέλω να διεκδικήσω κάποια πράγματα για εμάς, τα οποία να μην γίνονται έτσι όπως έχουν στο μυαλό τους οι Ευρωπαίοι χωρίς να ξέρουν τα ελληνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, φτιάχνουμε τώρα τα σπίτια στα στρατόπεδα. Και μαζί με το Εθνικής Αμύνης έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, σε στρατόπεδα τα οποία σήμερα δεν χρησιμοποιούνται, να μπορέσουμε να κάνουμε κατοικίες» πρόσθεσε, φανερώνοντας πως πρόκειται για πάνω από 2.000 σπίτια.

Σπίτια σε στρατόπεδα: «Θα είναι με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια»

«Οι Ευρωπαίοι μέχρι τώρα μας λένε: ''Δεν μπορείτε να κάνετε με ευρωπαϊκά χρήματα βρεφονηπιακούς, ή στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία μέσα στα στρατόπεδα. Πρέπει να ‘ναι μόνο για κατοικίες''. Και λες: Αν σε μια γειτονιά δεν έχεις ένα βρεφονηπιακό σταθμό, σε 5-10 χρόνια κανείς δεν θα θέλει να πάει εκεί και θα γκετοποιηθεί» συμπλήρωσε.

Και συνέχισε: «Δηλαδή πρέπει λίγο και σε κάποια πράγματα να τους εξηγήσουμε τι χρειαζόμαστε. Άμα έχεις ένα μέρος με χίλιες κατοικίες, δεν θα ‘χεις ένα βρεφονηπιακό σταθμό; Δεν θα ‘χεις μια παιδική χαρά, δεν θα ‘χεις ένα γήπεδο; Δηλαδή δεν γίνεται να λέμε κάνουμε μόνο σπίτια. Και θα γκετοποιηθεί και δεν θα θέλει κανείς να μείνει εκεί, και θα είμαστε σε 5 χρόνια εδώ και θα λέμε γιατί έγινε έτσι».

«Αυτά τα σπίτια θα είναι με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Δηλαδή θα έχουμε και μονόκλινα και δίκλινα και τρίκλινα. Ένα ποσοστό θέλουμε να πηγαίνει σε οικογένειες με αρκετά παιδιά, δηλαδή σε τριτέκνους, πολύτεκνους, σε μονογονεϊκές οικογένειες. Είναι πολύ σημαντικό, εκεί που υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες που ‘χει χάσει ο ένας τον άλλο, να τις στηρίξουμε. Αυτό θα είναι για ενοίκιο από το κράτος, με τη δυνατότητα σε κάποιο καιρό στην κοινωνική αντιπαροχή, όχι στα στρατόπεδα για buy back. Αλλά θα είναι με κοινωνικό ενοίκιο» εξήγησε στη συνέχεια.

«Έτσι, δηλαδή λέμε ότι πάμε και φτιάχνουμε μια ωραία γειτονιά. Πια στα αστικά κέντρα δεν υπάρχουν μεγάλα οικόπεδα για να φτιάξεις γειτονιές. Έτσι; Ο κλήρος είναι κατακερματισμένος και δεν υπάρχουν μεγάλα οικόπεδα. Το μόνο που υπάρχει, πλην του Ελληνικού, που είναι κι απρόσιτο πια για οποιονδήποτε πολίτη νομίζω οικονομικά, θα είναι τα στρατόπεδα. Οπότε κάνουμε μεγάλες γειτονιές, θέλουμε να είναι προσιτές και να έχουν κι ένα ενοίκιο προσιτό. Οι ταχύτητες του στρατού είναι γρήγορες, γι’ αυτό το κάνουμε με το στρατό, για να πάει πιο γρήγορα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι μέσα σ’ ένα χρόνο θα έχουν γίνει τα σπίτια» κατέληξε αναφορικά με το στεγαστικό και τα σπίτια σε στρατόπεδα.

Η δήλωση για τα σπίτια σε στρατόπεδα από το 7ο λεπτό:

Επιπλέον, σχετικά με τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο υπουργών Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO) στις Βρυξέλλες, η υπουργός μετέφερε ότι το στεγαστικό βρίσκεται, πλέον, στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης, καθώς συνδέεται άμεσα με τη δημογραφική πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια των επαφών της με τον επίτροπο Dan Jørgensen και τον γενικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mario Nava, τέθηκε η ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας στη χρήση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για στεγαστικές πολιτικές, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αξιοποιούν πιο αποτελεσματικά τα διαθέσιμα προγράμματα. «Η Ελλάδα, ήδη, εφαρμόζει μία ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική με 43 μέτρα και προϋπολογισμό περίπου 7 δισ. ευρώ, που στοχεύει ταυτόχρονα στη στήριξη των νοικοκυριών και στην αύξηση της προσφοράς κατοικίας».

Στο πεδίο της κοινωνικής στήριξης, παρουσίασε το νέο ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας, μέσω του οποίου 400 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται απευθείας σε νοικοκυριά που έχουν ανάγκη, με τη μορφή vouchers. «Για πρώτη φορά ενοποιούνται οι κανόνες εφαρμογής σε όλη τη χώρα και η διαχείριση γίνεται κεντρικά, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις. Οι δικαιούχοι μπορούν, πλέον, να επιλέγουν οι ίδιοι τα βασικά αγαθά που χρειάζονται και το κατάστημα από το οποίο θα τα προμηθευτούν». Το νέο σύστημα συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ενώ περιλαμβάνει και συνοδευτικές δράσεις κοινωνικής ένταξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρόγραμμα «Όλοι Digital-Ψηφιακή Ενδυνάμωση και Συμμετοχή για Όλους», που υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος είναι η εξοικείωση των πολιτών άνω των 65 ετών και των Ατόμων με Αναπηρία με τις σύγχρονες τεχνολογίες, την πρόσβαση στις υπηρεσίες του gov.gr και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή ήδη είναι έντονο, με περίπου 5.000 αιτήσεις, ενώ έως τον Ιούνιο αναμένεται να εκπαιδευτούν 3.600 ηλικιωμένοι και 2.800 Άτομα με Αναπηρία.