Φωτιές: Αποζημιώσεις και έκτακτα βοηθήματα στους πληγέντες - Τι πρέπει να γνωρίζουν

Οι αυτοψίες στις πληγείσες από φωτιά περιοχές θα ξεκινήσουν άμεσα, όπως δεσμεύθηκε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Συνδέσεις», ο Κ. Κατσαφάδος ανέφερε, ότι οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές θα πραγματοποιηθούν από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Η διαδικασία έχει σκοπό να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές.

Για τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, εξήγησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% και αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες.

Φωτιές: Τι προβλέπεται για τα έκτακτα επιδόματα

Συγχρόνως, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιοτικές ανάγκες των πολιτών, το ποσό των οποίων μπορεί να ανέλθει έως και στα 6.000 ευρώ. Αυτό θα κριθεί από το μέγεθος της καταστροφής.

Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Αποζημιώσεις για φωτιές: Ψηφιοποίηση των διαδικασιών

Αναφερόμενος στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, ο υφυπουργός εξήγησε ότι με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και να παρακολουθούν την πορεία των διαδικασιών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Φωτιές: Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Για τις πληγείσες επιχειρήσεις, προβλέπεται αντίστοιχο πλαίσιο στήριξης. Οι ζημιές στις κτιριακές υποδομές θα αντιμετωπιστούν όπως και στις κατοικίες. Παράλληλα, για εξοπλισμό και μηχανήματα προβλέπεται επιδότηση στο 70% της ζημιάς.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, εξετάζονται μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση επιπλέον μέτρων.

Φωτιές: Αποζημιώσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους

Τέλος, ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στους αγρότες, καθώς πολλές πληγείσες περιοχές είναι αγροτοδασικές. Όπως εξήγησε, ο ΕΛΓΑ θα αναλάβει το έργο της καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο. Επίσης, θα εξεταστούν και οι αποζημιώσεις για κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα και περιουσιακά στοιχεία.

Οι οριστικές αποφάσεις για αγρότες και επιχειρήσεις θα ανακοινωθούν μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews