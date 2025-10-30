Φορολοταρία: Ανακοινώθηκαν οι νικητές – Έως 50.000 ευρώ τα κέρδη

Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε τη μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Σεπτεμβρίου 2025, αναδεικνύοντας 556 τυχερούς φορολογούμενους που κερδίζουν από 1.000 έως 50.000 ευρώ.

Οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα υπολογίζονται με βάση το ύψος των ηλεκτρονικών συναλλαγών του προηγούμενου μήνα, όπως αυτές έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες. Όσο μεγαλύτερες οι αγορές με κάρτα ή e-banking, τόσο περισσότερες και οι πιθανότητες κέρδους.

Οι πολίτες μπορούν να δουν αν είναι ανάμεσα στους νικητές μέσω της πλατφόρμας MyAADE, στην ενότητα «Δημόσιες Κληρώσεις», εισάγοντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

Η φορολοταρία, που πραγματοποιείται κάθε μήνα, στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.



Δείτε ΕΔΩ εάν έχετε κερδίσει.