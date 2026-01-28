Φορολογικές δηλώσεις: Τελικά, τι ισχύει με τις αλλαγές στους ΚΑΔ;

Σε διευκρινίσεις προχώρησε η ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις και την επικαιροποίηση των ΚΑΔ, μετά τις προειδοποιήσεις των λογιστών για ενδεχόμενα προβλήματα.

Η υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα γίνει με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητος που ίσχυαν την 31.12.2025 και δεν επηρεάζεται από την επικαιροποίηση των ΚΑΔ, η οποία προβλέπεται να γίνει με βάση τις αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1003/2026 και Α.1004/2026, όπως διευκρινίζεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, «για τις ελάχιστες περιπτώσεις νομικών προσώπων» με ημερομηνία λήξης του φορολογικού τους έτους μετά την 28/02/2026, τα οποία- θεωρητικά- ενδέχεται να επιλέξουν άλλον ΚΑΔ από αυτόν που θα τους έχει αποδοθεί αυτόματα (εκτιμώνται σε περίπου 600 με 700 ΑΦΜ), ο διαθέσιμος χρόνος των σχεδόν τριών μηνών (από την ολοκλήρωση της αυτόματης αντιστοίχισης στο πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου έως την 1/6/2026) θεωρείται επαρκής προκειμένου να προβούν στο σχετικό έλεγχο και, κατά συνέπεια, «δεν επηρεάζει τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος», όπως τονίζει η ΑΑΔΕ.

Φορολογικές δηλώσεις: Τι υποστηρίζουν οι λογιστές

Μπορεί επαγγελματίες και επιχειρήσεις να μην εμπλέκονται στη διαδικασία αντιστοίχισης των ΚΑΔ, ωστόσο οι λογιστές εκτιμούν ότι μπορεί να προκληθεί αλαλούμ λίγο πριν από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Η επικείμενη επικαιροποίηση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στο πλαίσιο της πλήρους εναρμόνισης με τα αναθεωρημένα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα, ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στα στοιχεία και στις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, προειδοποιούν οι λογιστές.

Όπως επισημαίνει ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ), πρόκειται για μια ουσιαστική μεταβολή στα μητρώα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία επηρεάζει άμεσα τη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα κάθε επιχείρησης.

Η χρονική συγκυρία θεωρείται κρίσιμη, καθώς η διαδικασία συμπίπτει με την περίοδο προετοιμασίας και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, που ξεκινά στις 16 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τον Μάρτιο του 2026 θα αναθεωρηθούν οι ΚΑΔ για περίπου 1,9 εκατ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Αν και η διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων ΚΑΔ 2008, οι οποίοι τηρούνται στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τους νέους ΚΑΔ 2025, θα γίνει αυτόματα από τη Φορολογική Διοίκηση, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αναταραχής από τυχόν λάθη τα οποία καλούνται να διορθώσουν οι φορολογούμενοι.

Σημειώνουν ότι η επικαιροποίηση των ΚΑΔ συνιστά ουσιώδη μεταβολή στα μητρώα της ΑΑΔΕ και επηρεάζει άμεσα τη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα της επιχείρησης, αποκτώντας, μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που πραγματοποιείται εντός του Μαρτίου, χρονικά κοντά στην προετοιμασία και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Τονίζουν ακόμα ότι:

Από λογιστικής και φοροτεχνικής άποψης, η επικαιροποίηση ΚΑΔ ενδέχεται να δημιουργήσει ασυνέχειες μεταξύ των δηλωμένων δραστηριοτήτων και των ήδη καταχωρημένων οικονομικών δεδομένων της χρήσης που κλείνει. Σε περιπτώσεις όπου προστίθενται ή τροποποιούνται ΚΑΔ, απαιτείται έλεγχος για το αν τα έσοδα και τα έξοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου αντιστοιχούν στους δηλωμένους κωδικούς, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αναμορφώσεων ή διορθώσεων.

Η επικαιροποίηση εντός Μαρτίου μπορεί να επηρεάσει τη συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ν, καθώς οι ΚΑΔ αποτελούν βασικό στοιχείο ταξινόμησης της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων. Τυχόν μεταβολές απαιτούν αυξημένη προσοχή ώστε να μην προκύψουν ασυμφωνίες με τα στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλες πλατφόρμες (myDATA, δηλώσεις ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι) αρνητική επίπτωση μπορεί να υπάρξει και σε επίπεδο εργατοασφαλιστικών θεμάτων (ένταξη σε κάρτα εργασίας) φορολογικών κινήτρων, απαλλαγών ή επιδοτήσεων, εφόσον η αλλαγή ΚΑΔ μεταβάλλει το κύριο αντικείμενο της επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιχείρηση ενδέχεται να θεωρηθεί ότι δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε συγκεκριμένα καθεστώτα.

Η χρονική συγκυρία αυξάνει τον φόρτο εργασίας των λογιστικών γραφείων, γεγονός που ενισχύει τον κίνδυνο λαθών ή καθυστερήσεων, ειδικά όταν απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες στο μητρώο λίγο πριν την έναρξη των δηλώσεων.

Συμπερασματικά, η επικαιροποίηση των ΚΑΔ τον Μάρτιο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και απόλυτο συντονισμό με τον λογιστή, καθώς η κρίσιμη αυτή χρονική συγκυρία ενέχει αυξημένους φοροτεχνικούς κινδύνους για τις επερχόμενες δηλώσεις.

Φορολογικές δηλώσεις: Η διαδικασία

Όπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Φορολογική Διοίκηση:

Η ΑΑΔΕ προβαίνει σε αυτόματη ενημέρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) όλων των επιχειρήσεων, βάσει του εγκεκριμένου πίνακα αντιστοίχισης.

Οι νέοι ΚΑΔ καταχωρούνται συστημικά στο Μητρώο της επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τον φορολογούμενο.

Οι ισχύοντες ΚΑΔ την 1η Μαρτίου θα αντιστοιχιστούν σε έναν νέο κωδικό που θα ξεκινάει από το ψηφίο 8 και θα έχει μήκος 5 ψηφία.

Οι ΚΑΔ 1997 που δεν αντικαταστάθηκαν σε ΚΑΔ 2008, θα αντικατασταθούν με ορισμένο ειδικό ΚΑΔ.

Η διαδικασία της αυτόματης ενημέρωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

αυτόματη αντικατάσταση των υφιστάμενων ΚΑΔ με τους αντίστοιχους νέους κοινοποίηση στον φορολογούμενο με σχετικό μήνυμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αντιστοίχισης διόρθωση οποιασδήποτε καταχώρισης/μεταβολής/αφαίρεσης (διακοπής) ΚΑΔ, από τον φορολογούμενο

Σε περιπτώσεις όπου μια υφιστάμενη δραστηριότητα αντιστοιχίζεται σε περισσότερους από έναν νέους ΚΑΔ., η ΑΑΔΕ ορίζει έναν εξ αυτών ως κύριο ΚΑΔ και καταχωρεί τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες, εφόσον προκύπτει συνάφεια της δραστηριότητας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης με κεντρική διαδικασία, κατόπιν ειδοποίησης του φορολογούμενου θα υποβάλλεται αίτημα μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου» έως την 1 Ιουνίου 2026, χωρίς επιβολή προστίμου.

Κατά την ψηφιακή υποβολή θα πρέπει να επισυνάπτεται η σχετική δήλωση Μητρώου (έντυπο Δ211), καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.