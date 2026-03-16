Φορολογικές δηλώσεις: Από σήμερα η υποβολή τους - Ποιοι έχουν έκπτωση, πώς συμπληρώνεται το Ε2

Μέσα στην ημέρα ανοίγει η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές δηλώσεις, για τα εισοδήματα τα οποία απέκτησαν την περασμένη χρονιά (φορολογικό έτος 2025).

Η περίοδος υποβολής θα διαρκέσει έως 15 Ιουλίου, ενώ μέχρι 31 Ιουλίου πρέπει να γίνει η πληρωμή της 1ης δόσεως ή και ολόκληρης της οφειλής φόρου, εφόσον προκύψει σχετική υποχρέωση.

Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (χρεωστική, μηδενική ή πιστωτική) θα εμφανίζεται αυτόματα τη στιγμή της οριστικής υποβολής. Όσοι σπεύσουν να υποβάλουν πιο νωρίς την δήλωση, μπορούν να τύχουν μεγαλύτερης έκπτωσης στο ποσό πληρωμής (έως 4% αντί 2%) σε περίπτωση που εκδοθεί χρεωστικό εκκαθαριστικό -και εφόσον επιλέξουν να προβούν σε ολική εξόφληση έως 31 Ιουλίου.

Φορολογικές δηλώσεις: Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συμπλήρωση του Ε2

Εκτός από το έντυπο Ε1 το οποίο υποβάλλουν όλοι οι υπόχρεοι, φορολογούμενοι οι οποίοι το 2025 απέκτησαν εισοδήματα από ακίνητα ή επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να υποβάλουν πρώτα και τα έντυπα Ε2 ή Ε3 αντιστοίχως.

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε νέο πρακτικό οδηγό (με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων) για ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν και υποχρέωση υποβολής Ε2 («Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων») παρέχοντας διευκρινίσεις σε κρίσιμα σημεία.

Μεταξύ άλλων, οι οδηγίες αναφέρουν ποιοι ιδιοκτήτες έχουν υποχρέωση να υποβάλουν Ε2 και ποιοι όχι, πώς συμπληρώνεται αριθμός παροχής ρεύματος αν δεν υπάρχει σύνδεση (πχ σε αγροτεμάχια ή θέσεις στάθμευσης), πώς δηλώνονται ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί προκειμένου να μην φορολογηθούν, πώς υποβάλλουν δήλωση οι ανήλικοι, πώς δηλώνονται τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις -ή και πότε αυτές δεν πρέπει να συμπληρώνονται στο Ε2 αλλά στο Ε3.

Αναλυτικά, ο επίσημος οδηγός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του εντύπου Ε2, αναφέρει τα εξής:

1) ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 του/της συζύγου/ΜΣΣ σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης και εφόσον ο/η σύζυγος/ΜΣΣ έχει ακίνητη περιουσία (πλήρης κύριος ή επικαρπωτής), ανεξάρτητα αν αποκτά ή όχι πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από αυτή, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του/της κωδικούς πρόσβασης είτε του/της υπόχρεου/ης συζύγου, με την επιλογή «Ε2 Συζύγου/ΜΣΣ». Η ως άνω υποχρέωση υφίσταται και στην περίπτωση υπεκμίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Αντίθετα για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Ε2 αλλά αναγραφής αυτών στον Πίνακα 5 του εντύπου Ε1.

2) ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς συμπληρώνω τη στήλη ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η στήλη 17 (ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ) συμπληρώνεται υποχρεωτικά επιλέγοντας το είδος μίσθωσης και την κατηγορία χρήσης ακινήτου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κ.λπ..

3) ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες επιλογές εμφανίζονται στη στήλη 17 (ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

1. Εκμίσθωση ξενοδοχείων

2. Εκμίσθωση κλινικών

3. Εκμίσθωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

4. Εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων

5. Εκμίσθωση καταστημάτων

6. Εκμίσθωση γραφείων

7. Εκμίσθωση αποθηκών κ.τ.λ.

8. Εκμίσθωση γαιών-γης

9. Εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή κατασκευών

10. Εκμίσθωση κατοικιών

11. Εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με ΦΠΑ

12. Εκμίσθωση εμπορικών κέντρων με ΦΠΑ

13. Δωρεάν παραχώρηση κατοικιών

14. Δωρεάν παραχώρηση ξενοδοχείων

15. Δωρεάν παραχώρηση κλινικών

16. Δωρεάν παραχώρηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

17. Δωρεάν παραχώρηση αιθουσών θεαμάτων

18. Δωρεάν παραχώρηση καταστημάτων

19. Δωρεάν παραχώρηση γραφείων

20. Δωρεάν παραχώρηση αποθηκών κ.τ.λ.

21. Δωρεάν παραχώρηση γαιών-γης

22. Δωρεάν παραχώρηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών

23. Εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών

24. Υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας

25. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (εκτός κατοικιών)

26. Δωρεάν παραχώρηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών

27. Ιδιοχρησιμοποίηση ξενοδοχείων

28. Ιδιοχρησιμοποίηση κλινικών

29. Ιδιοχρησιμοποίηση σχολείων

30. Ιδιοχρησιμοποίηση αιθουσών κιν/φου ή θεάτρων

31. Ιδιοχρησιμοποίηση καταστημάτων

32. Ιδιοχρησιμοποίηση γραφείων

33. Ιδιοχρησιμοποίηση αποθηκών κ.τ.λ.

34. Ιδιοχρησιμοποίηση γαιών-γης

35. Ιδιοχρησιμοποίηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών

36. Ιδιοχρησιμοποίηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών

37. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες)

38. Δωρεάν παραχώρηση-ιδιοχρησιμοποίηση κοινόχρηστων χώρων

39. ΚΕΝΟ

41. Ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων

42. Υπεκμίσθωση γαιών-γης

43. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση ξενοδοχείων

44. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κλινικών

45. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

46. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων

47. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση καταστημάτων

48. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση γραφείων

49. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση αποθηκών κ.τ.λ.

50. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση γαιών γης

51. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή κατασκευών

52. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κατοικιών

53. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με ΦΠΑ

54. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εμπορικών κέντρων με ΦΠΑ

55. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών

56. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας

57. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση γαιών - γης

58. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (εκτός κατοικιών)

59. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες)

60. Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν. 4172/2013

61. Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν. 4172/2013

62. Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται

63. Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται για βραχυχρόνια μίσθωση

64. Εκμίσθωση κατοικίας που ήταν κενή

65. Εκμίσθωση κατοικίας που είχε καταχωρηθεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής

66. Εκμίσθωση κατοικίας εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας που ήταν κενή

67. Εκμίσθωση εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας κατοικίας που είχε καταχωρηθεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής

4) ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα δηλώσω τα ανείσπρακτα ενοίκια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία με τουλάχιστον ένα από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 και τα τυχόν προβλεπόμενα στις εγκυκλίους ΠΟΛ.1024/12.02.2016, ΠΟΛ.1102/12.07.2016 και στην Α.1062/2026 Απόφαση. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη υπηρεσία, θα υποβάλετε το Ε2 συμπληρώνοντας το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2025 , δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2025.

5) ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς δηλώνεται ακίνητο και το εισόδημα που προκύπτει απ' αυτό, που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο σε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, το ακίνητο θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και, σε κάθε περίπτωση στο Ε2 του συζύγου, ο οποίος θεωρείται κατ' αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης και το εισόδημα που προκύπτει από την εκμίσθωση του ακίνητου του ανήλικου προστίθεται στα εισοδήματά του και φορολογείται στο όνομά του.

Η καταχώριση στο Ε2 πραγματοποιείται στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι (Εκμισθούμενα κ.λπ. Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων, επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.

6) ΕΡΩΤΗΣΗ: Η στήλη Αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας συμπληρώνεται όταν το μισθωτήριο δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Συμπληρώνεται για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή και σε κάθε περίπτωση, για επιλογές 64 (Εκμίσθωση κατοικίας που ήταν κενή) και 65 (Εκμίσθωση κατοικίας που είχε καταχωρηθεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής) καθώς και τις νέες επιλογές 66 (Εκμίσθωση κατοικίας εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας που ήταν κενή) και 67 (Εκμίσθωση εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας κατοικίας που είχε καταχωρηθεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής) της στήλης 17.

7) ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποιον τρόπο υποβάλλεται το έντυπο Ε2 σε περίπτωση που έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητα και οι δύο σύζυγοι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε αυτή την περίπτωση και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

8) ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στις περιπτώσεις αυτές θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

9) ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε αγροτεμάχιο που εκμισθώνω στο οποίο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στις περιπτώσεις αγροτεμαχίων που δεν έχουν μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

10) ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής. Επίσης, αναγράφεται και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που σας έχουν αποσταλεί στο παρελθόν.

11) ΕΡΩΤΗΣΗ: Κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε2 διαπιστώνω ότι δεν μου επιτρέπεται να επιλέξω και αντίστοιχα να συμπληρώσω το ετήσιο μίσθωμα σε μία από τις στήλες 13, 14,15, 16. Τι να κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αφού συμπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πρώτου πίνακα, στο πεδίο στο τέλος της εγγραφής θα συμπληρώσετε το ετήσιο μίσθωμα και μετά την καταχώρηση της εγγραφής, αυτό θα μεταφερθεί στην αντίστοιχη στήλη του ακαθάριστου εισοδήματος, σύμφωνα με την επιλογή που κάνατε στη στήλη 17.

12) ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα πρέπει να συμπληρώσω τα ποσά εισοδήματος του Ε2 σε κωδικούς του εντύπου Ε1;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εφόσον υποβάλετε οριστικά το έντυπο Ε2, τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1, όπου θα μπορέσετε να ελέγξετε την ορθότητα των ποσών που καταχωρήσατε στο Ε2. Τα ποσά μεταφέρονται στους κωδικούς του Πίνακα 4Δ2 εκτός από τα εισοδήματα των περιπτώσεων 64, 65, 66 και 67 της στήλης 17, τα οποία μεταφέρονται στους κωδικούς 119-120 (Απαλλασσόμενο από τον φόρο εισόδημα από εκμίσθωση κατοικιών) του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1.

Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσετε λάθος, θα πρέπει να διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά.

13) ΕΡΩΤΗΣΗ: Η συμπλήρωση της στήλης 11 (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Ή ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ) είναι υποχρεωτική;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η συμπλήρωση της στήλης 11 είναι υποχρεωτική ανάλογα με το είδος μίσθωσης που έχω επιλέξει στη στήλη 17.

14) ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς δηλώνω στο έντυπο Ε2 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το εισόδημα από ακίνητα τα οποία δηλώνονταν ως κενά ή είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση (παρ.91 του άρθρου 72 ΚΦΕ) για τη χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τη χορήγηση της απαλλαγής, δηλώνετε κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήσατε από την εκμίσθωση κατοικίας, επιλέγοντας κατά περίπτωση στη στήλη 17 τον κωδικό 64 «Εκμίσθωση κατοικίας που ήταν κενή» ή τον κωδικό 65 «Εκμίσθωση κατοικίας που είχε καταχωρηθεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Το εν λόγω εισόδημα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η παρ. 91 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, μεταφέρεται στους κωδικούς 119-120 «Απαλλασσόμενο από τον φόρο εισόδημα από εκμίσθωση κατοικιών» στον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1. Επίσης, με την επιλογή στην στήλη 17 του κωδικού 66 «Εκμίσθωση κατοικίας εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας που ήταν κενή» ή του κωδικού 67 «Εκμίσθωση εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας κατοικίας που είχε καταχωρηθεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», δηλώνονται εισοδήματα τα οποία αφορούν σε μισθώσεις κατοικιών σε ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων του δημοσίου τομέα της περ. γ΄ της παρ. 91 του άρθρου 72 του ΚΦΕ. Και σε αυτές τις περιπτώσεις το εν λόγω εισόδημα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η παρ. 91 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, μεταφέρεται στους κωδικούς 119-120 «Απαλλασσόμενο από τον φόρο εισόδημα από εκμίσθωση κατοικιών» στον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1.

15) ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι φυσικό πρόσωπο. Πώς θα συμπληρώσω, στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2025, το εισόδημα από βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εφόσον εκμισθώνετε ή υπεκμισθώνετε βραχυχρόνια εντός ή εκτός ψηφιακής πλατφόρμας έως και δύο (2) ακίνητα, τα στοιχεία των ακινήτων και το συνολικό ποσό εισοδήματος που αποκτήσατε από την βραχυχρόνια εκμίσθωση/υπεκμίσθωση το φορολογικό έτος 2025 προσυμπληρώνεται στο έντυπο Ε2 με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Αφού ελέγξετε τα στοιχεία και εφόσον δεν συμφωνείτε, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν εκμισθώνετε ή υπεκμισθώνετε βραχυχρόνια εντός ή εκτός ψηφιακής πλατφόρμας από τρία (3) ακίνητα και άνω, το εισόδημα που αποκτάται δεν θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία αλλά από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.2024/2024), και για το λόγο αυτό δεν δηλώνεται στο Ε2 αλλά στο έντυπο Ε3.

16) ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς συμπληρώνω το Ε2 φορολογικού έτους 2025 όταν κατά την υποβολή του εμφανίζεται μήνυμα για ποσά μισθωμάτων με τα οποία δεν συμφωνώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα ποσά του ενημερωτικού μηνύματος αντλούνται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης μίσθωσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας και αφορούν όλες τις ενεργές μισθώσεις του φορολογικού έτους 2025. Μπορείτε να ελέγξετε τη διάρκεια ισχύος των μισθωτηρίων και να προχωρήσετε σε λύση της μίσθωσης, όπου απαιτείται.

17) ΕΡΩΤΗΣΗ: Νομικό Πρόσωπο ή Νομική Οντότητα υποχρεούται να συμπληρώσει το Έντυπο Ε2 όταν αποκτά εισόδημα από βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες από συμβάσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης των ακινήτων τους που αρχίζουν από 01.01.2024 και εφεξής, θεωρούνται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι εισόδημα από ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39Α του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5073/2023 και ως εκ τούτου δηλώνονται στο έντυπο Ε3.