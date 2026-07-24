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Φορολογικές δηλώσεις 2026: Λήγει σήμερα η προθεσμία - Δεν θα δοθεί νέα παράταση

Οι πολίτες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποβολή της δήλωσής τους καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία πριν από την οριστική υποβολή, ώστε να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις και κυρώσεις

The LiFO team
The LiFO team
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2026 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. Unslpash
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Ολοκληρώνεται σήμερα (24/7) η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, με τον υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση.

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία θα πρέπει να το κάνουν εντός της ημέρας προκειμένου η δήλωσή τους θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη. Κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορεί να οδηγήσουν στην επιβολή σημαντικών προστίμων.

Τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο 50% του φόρου που δεν καταβλήθηκε, εφόσον διαπιστωθεί απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή ανακριβής δήλωση.

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τα συχνά λάθη που μπορεί να κοστίσουν ακριβά

Ανάμεσα στα συνηθέστερα λάθη που εντοπίζονται είναι η μη δήλωση αμοιβών από περιστασιακή εργασία, η παράλειψη αναγραφής αναδρομικών αποδοχών ή επιδομάτων, καθώς και η μη δήλωση εισοδημάτων από ενοίκια και βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα οποία αποτελούν φορολογητέο εισόδημα και πρέπει να εμφανίζονται κανονικά στη φορολογική δήλωση.

Οι πολίτες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποβολή της δήλωσής τους καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία πριν από την οριστική υποβολή, ώστε να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις και κυρώσεις.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Οικονομία

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