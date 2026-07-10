Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ανακοινώθηκε παράταση

Παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 και την υποβολή εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, η απόφαση ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία, μετά τα σχετικά αιτήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της ΠΟΦΕΕ και άλλων επαγγελματικών φορέων.

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πόσες έχουν γίνει έως τώρα

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί σχεδόν 6,2 εκατ. αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περίπου 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Η φορολογική διοίκηση εκτιμά ότι το διάστημα έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία είναι επαρκές για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.

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