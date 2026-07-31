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Οικονομία

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πού κάνω αίτηση - Λήγει σήμερα η προθεσμία

Αυξημένη κατά 115% η χρηματοδότηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

The LiFO team
The LiFO team
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2026 Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Εurokinissi
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Λήγει σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία, να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος (ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Αυξημένη κατά 115% η χρηματοδότηση

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχουν αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019, καθώς από 41,7 εκατ. ευρώ έχουν διαμορφωθεί φέτος στα 90 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Παιδείας προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας νέων φοιτητικών κατοικιών, με στόχο την προσθήκη 8.600 νέων κλινών σε πανεπιστημιακές εστίες σε ολόκληρη τη χώρα, ενισχύοντας τις διαθέσιμες επιλογές στέγασης για τους φοιτητές.

Επίσης, το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση, θα πρέπει να το πράξουν εντός της ημέρας, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Οικονομία

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