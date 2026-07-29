Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Λήγει αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Την υπενθύμιση τόνισε σε ανακοίνωση του, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι, μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων.

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δικαιούχοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες/ουσες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος έχει αυξηθεί, σε σχέση με το 2019, κατά 115%, αποτυπώνοντας τη διαρκή ενίσχυση της κρατικής μέριμνας για τη στήριξη των φοιτητών/τριών και των οικογενειών τους.

Το συνολικό ποσό που διατέθηκε για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ανά έτος διαμορφώθηκε ως εξής:

2019 : 41.758.000 €

2020 : 51.013.000 €

2021 : 39.654.000 €

2022 : 72.436.500 €

2023 : 70.875.000 €

2024 : 86.587.000 €

2025 : 87.758.500 €

2026 : 90.000.000 €

Για το ακαδημαϊκό έτος 2026, το τελικό ποσό που θα διατεθεί για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος θα καθοριστεί με βάση τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν και των τελικών δικαιούχων.

Σοφία Ζαχαράκη: «Είναι μία ουσιαστική βοήθεια, ώστε κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητής να μπορεί να αφοσιωθεί στις σπουδές του»

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Η στήριξη της φοιτητικής μέριμνας αποτελεί για εμάς σταθερή προτεραιότητα και έμπρακτη απόδειξη ότι στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες που επενδύουν στο μέλλον των παιδιών τους.

Σε μία περίοδο που η στεγαστική πίεση είναι μεγάλη, το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα δεν είναι απλώς μια οικονομική ενίσχυση. Είναι μια ουσιαστική βοήθεια, ώστε κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητής να μπορεί να αφοσιωθεί στις σπουδές του με μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερα εμπόδια.

Για τον λόγο αυτό αυξήσαμε τη χρηματοδότησή του κατά 115% σε σχέση με το 2019, διευρύνοντας συνεχώς τον αριθμό των δικαιούχων. Παράλληλα, προχωρούμε σε μόνιμες λύσεις που αλλάζουν τον χάρτη της φοιτητικής στέγης στην Ελλάδα: ανακαινίζουμε και εκσυγχρονίζουμε τις υφιστάμενες φοιτητικές εστίες, αξιοποιούμε την περιουσία των Πανεπιστημίων και υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημιουργίας νέων φοιτητικών κατοικιών που γνώρισε ποτέ η χώρα, ύψους 735,7 εκατ. ευρώ, με περίπου 8.600 νέες σύγχρονες κλίνες σε όλη την Ελλάδα.

Καλώ όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές που είναι δικαιούχοι να μην αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένη και να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους.

Θέλουμε να γνωρίζουν ότι η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα τους σε κάθε βήμα της ακαδημαϊκής τους διαδρομής, στηρίζοντας τις προσπάθειες, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους».

Από την άλλη ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε:

«Η στήριξη των φοιτητών/τριών και των οικογενειών τους αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Για το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η ουσιαστική ελάφρυνση του οικονομικού βάρους που συνεπάγονται οι σπουδές μακριά από τον τόπο κατοικίας αποτελεί διαρκή στόχο και βασικό άξονα της πολιτικής μας για τη φοιτητική μέριμνα.

Από το 2019 μέχρι σήμερα προχωρήσαμε σε διαδοχικές αυξήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Ειδικότερα, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το επίδομα αυξήθηκε από τα 1.000 ευρώ στα 1.500 ευρώ και στα 2.000 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, και για όλα τα περιφερειακά Α.Ε.Ι. (πλην της Αττικής και της Θεσσαλονίκης), διαμορφώθηκε στα 2.000 ευρώ και στα 2.500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης.

Η πολιτική αυτή αποτυπώνεται και στη συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος, η οποία από περίπου 42 εκατομμύρια ευρώ το 2019 ανέρχεται σήμερα σε 90 εκατομμύρια ευρώ.

Καλούμε όλους τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη υποβάλει την αίτησή τους να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία, ώστε να αξιοποιήσουν αυτή τη σημαντική ενίσχυση.

Με συνέπεια και σχέδιο συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη φοιτητική μέριμνα και να δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για τους νέους που επιλέγουν να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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