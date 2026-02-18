Financial Times: Η Λαγκάρντ αποχωρεί από την ΕΚΤ πριν από το τέλος της 8ετούς θητείας της

«Η Κριστίν Λαγκάρντ θα αποχωρήσει από την ΕΚΤ πριν από το τέλος της 8ετούς θητείας της» αναφέρει σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Η Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της ως προέδρου τον Οκτώβριο του 2027, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τον τρόπο που σκέφτεται, επισημαίνει το δημοσίευμα.

Η κορυφαία κεντρική τραπεζίτης της Ευρώπης, η οποία εντάχθηκε στην ΕΚΤ με έδρα τη Φρανκφούρτη τον Νοέμβριο του 2019 από το ΔΝΤ, θέλει να αποχωρήσει πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με το άτομο που γνωρίζει το θέμα, η Λαγκάρντ θέλει να επιτρέψει στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να βρουν νέο επικεφαλής για έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ΕΕ.

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα πραγματοποιηθεί η αποχώρηση της Λαγκάρντ.

Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Κριστίν Λαγκάρντ: Ποιος μπορεί να είναι ο διάδοχός της στην ΕΚΤ;

Ευρωπαίοι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση των FT τον Δεκέμβριο θεωρούσαν τον πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας, Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, και τον Ολλανδό ομόλογό του Κλάας Κνοτ, ως τις κορυφαίες επιλογές για να γίνουν ο επόμενος πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρωζώνης.

Το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, δήλωσε ότι ενδιαφέρεται για τη θέση, και άτομα που ενημερώθηκαν για τον τρόπο σκέψης του προέδρου της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, ανέφεραν ότι κι αυτός ενδιαφέρεται για τον ρόλο.

Παράλληλα, άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις στο Παρίσι δήλωσαν στους FT ότι ο Μακρόν- ο οποίος δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία ως πρόεδρος της Γαλλίας- εδώ και μήνες επιθυμεί να έχει λόγο στην επιλογή του διαδόχου της Λαγκάρντ.

Οι γαλλικές προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο του επόμενου έτους θα είναι κρίσιμες για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης και την ευρύτερη ΕΕ.

Η Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, προηγείται σταθερά των αντιπάλων της στις δημοσκοπήσεις, γεγονός που την τοποθετεί σε ιδανική θέση για να προκριθεί στον επαναληπτικό γύρο μεταξύ δύο υποψηφίων στην τελική προεδρική ψηφοφορία.

Ενώ η Λεπέν μπορεί να αποκλειστεί ως υποψήφια του RN μετά την καταδίκη της πέρυσι για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει δηλώσει ότι ο προστατευόμενός της, Ζορντάν Μπαρντελά, θα παρενέβαινε υπό αυτές τις συνθήκες.

Τόσο η Λεπέν, η οποία ασκεί έφεση κατά της καταδίκης της, όσο και ο Μπαρντελά είναι ευρωσκεπτικιστές, γεγονός που θα μπορούσε να περιπλέξει τις σχέσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως η ΕΚΤ.

Η Λαγκάρντ στο τιμόνι της ΕΚΤ

Η θητεία της Λαγκάρντ στο τιμόνι της ΕΚΤ έχει διαμορφωθεί από μια σειρά κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας Covid-19, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της εμπορικής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ.

Υπό την θητεία της, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη εκτοξεύτηκε κοντά στο 11% στα τέλη του 2022, καθώς οι τιμές ενέργειας εκτοξεύτηκαν μετά την επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα και οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού υπέστησαν συμφόρηση που σχετίζεται με την πανδημία.

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια από -0,5% σε 4% σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο.

Από τα μέσα του 2024, η Κεντρική Τράπεζα μείωσε το κόστος δανεισμού στο 2% καθώς ο πληθωρισμός υποχώρησε στον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ για 2%.

Ο διορισμός της Λαγκάρντ ως προέδρου της ΕΚΤ ήρθε μετά την αιφνιδιαστική συμφωνία μεταξύ του Μακρόν και της τότε Γερμανίδας καγκελάριου Άνγκελα Μέρκελ το 2019.

Συμφώνησαν ότι η Λαγκάρντ θα αναλάβει την ΕΚΤ και η τότε Γερμανίδα υπουργός Άμυνας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα γίνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Λαγκάρντ δήλωσε στο Bloomberg TV τον περασμένο μήνα ότι αποδέχτηκε τη θέση της στην ΕΚΤ με την εντύπωση ότι θα υπηρετούσε μια πενταετή θητεία, σχόλια που οι παρατηρητές θεωρούν πιθανή προετοιμασία για μια πρόωρη αποχώρηση.

Θυμήθηκε πώς είπε στον Μακρόν αφού συμφώνησε για τον ρόλο της προέδρου της ΕΚΤ: «Θα είμαι στη Φρανκφούρτη για πέντε χρόνια. Και σε εκείνο το σημείο ο Μακρόν είπε "Όχι, για οκτώ χρόνια"».

Το καλοκαίρι του περασμένου έτους, ένας εκπρόσωπος της ΕΚΤ τόνισε ότι η Λαγκάρντ «είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει την [οκταετή] θητεία της» αφού ο πρώην πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Κλάους Σβαμπ, δήλωσε ότι η πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας είχε συζητήσει μια πιθανή πρόωρη αποχώρηση για να αναλάβει την ηγεσία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Λυπάμαι που σας λέω ότι δεν πρόκειται να δείτε την πλάτη μου», δήλωσε η Λαγκάρντ σε δημοσιογράφους στα κεντρικά γραφεία της ΕΚΤ τον περασμένο Ιούνιο.

Με πληροφορίες από Financial Times