Φεύγει η Κριστίν Λαγκάρντ από την ΕΚΤ πριν το 2027; Η «απάντησή» της στους Financial Times

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λακάρντ δεν έχει λάβει «καμιά απόφαση» σχετικά με ενδεχόμενη πρόωρη αποχώρησή της.

Την παραπάνω δήλωση έκανε σήμερα εκπρόσωπος του θεσμού, αφού οι Financial Times έκαναν λόγο για πιθανή έξοδό της πριν από το τέλος της θητείας της το 2027.

«Η πρόεδρος Λαγκάρντ είναι πλήρως επικεντρωμένη στην αποστολή της και δεν έχει λάβει καμιά απόφαση αναφορικά με το τέλος της θητείας της», δήλωσε ο εκπρόσωπος αυτός σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, διαψεύδοντας έτσι τις πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδας.

Ως αντίδραση στη αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έχανε το πρωί 0,16% και η ισοτιμία του διαμορφωνόταν στο 1,18 δολάριο.

Κριστίν Λαγκάρντ: Τι έγραψαν οι Financial Times

«Η Κριστίν Λαγκάρντ θα αποχωρήσει από την ΕΚΤ πριν από το τέλος της 8ετούς θητείας της» αναφέρει σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Η Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της ως προέδρου τον Οκτώβριο του 2027, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τον τρόπο που σκέφτεται, επισημαίνει το δημοσίευμα.

Η κορυφαία κεντρική τραπεζίτης της Ευρώπης, η οποία εντάχθηκε στην ΕΚΤ με έδρα τη Φρανκφούρτη τον Νοέμβριο του 2019 από το ΔΝΤ, θέλει να αποχωρήσει πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με το άτομο που γνωρίζει το θέμα, η Λαγκάρντ θέλει να επιτρέψει στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να βρουν νέο επικεφαλής για έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ΕΕ.

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα πραγματοποιηθεί η αποχώρηση της Λαγκάρντ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ευρωπαίοι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση των FT τον Δεκέμβριο θεωρούσαν τον πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας, Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, και τον Ολλανδό ομόλογό του Κλάας Κνοτ, ως τις κορυφαίες επιλογές για να γίνουν ο επόμενος πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρωζώνης.

Το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, δήλωσε ότι ενδιαφέρεται για τη θέση, και άτομα που ενημερώθηκαν για τον τρόπο σκέψης του προέδρου της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, ανέφεραν ότι κι αυτός ενδιαφέρεται για τον ρόλο.

Παράλληλα, άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις στο Παρίσι δήλωσαν στους FT ότι ο Μακρόν- ο οποίος δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία ως πρόεδρος της Γαλλίας- εδώ και μήνες επιθυμεί να έχει λόγο στην επιλογή του διαδόχου της Λαγκάρντ.

Οι γαλλικές προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο του επόμενου έτους θα είναι κρίσιμες για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης και την ευρύτερη ΕΕ.

Πάντως, η θητεία της Λαγκάρντ στο τιμόνι της ΕΚΤ έχει διαμορφωθεί από μια σειρά κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας Covid-19, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της εμπορικής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ.

Υπό την θητεία της, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη εκτοξεύτηκε κοντά στο 11% στα τέλη του 2022, καθώς οι τιμές ενέργειας εκτοξεύτηκαν μετά την επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα και οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού υπέστησαν συμφόρηση που σχετίζεται με την πανδημία.