Εξοικονομώ: Νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα

Εξασφαλίστηκαν επιπλέον κονδύλια για να ολοκληρωθούν τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας, ακόμη και μετά τη λήξη των προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τη σχετική ανακοίνωση έκαναν σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

αιτήσεις ωφελουμένων που έχουν υπαχθεί στο Πρόγραμμα και για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί διαπιστωμένα μέσω του πληροφοριακού συστήματος μεταφορά Α πόρων προς τους αναδόχους - προμηθευτές (έχουν πληρώσει προκαταβολές στους προμηθευτές),

οι υπαχθείσες αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση διαδοχής.

Οι ημερομηνίες για τα υπόλοιπα προγράμματα «εξοικονομώ»

Ειδικά για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους», συνεχίζουν και οι εγκεκριμένες αιτήσεις που έχουν κριθεί επιλέξιμες προς υπαγωγή έως 17 Ιουλίου, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης, ομοίως, την 30η Νοεμβρίου 2026.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτέλεσε το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση της μεγαλύτερης δέσμης προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που εφαρμόστηκε ποτέ στη χώρα.

Μέσα από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους, ενώ πάνω από 93.000 δικαιούχοι ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης - Θερμοσίφωνα». Συνολικά, διατέθηκαν πόροι άνω των 1,4 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, στη βελτίωση της ποιότητας του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.



