Παράταση για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Επιχειρώ» αποφάσισε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με την παράταση δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις να προετοιμάσουν και να υποβάλουν ολοκληρωμένες αιτήσεις για την ένταξη έργων ενεργειακής αναβάθμισης μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος εδώ.

Εξοικονομώ - Επιχειρώ: Παράταση για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το «Εξοικονομώ - Επιχειρώ» -το πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα- παρατείνεται έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Επιχειρώ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων και λειτουργικών συστημάτων επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι για το «Εξοικονομώ - Επιχειρώ» μπορούν να συμβουλεύονται τον Οδηγό του Προγράμματος, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεμβάσεων, τα οποία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ και στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ