Εξωδικαστικός μηχανισμός ή 72 δόσεις; Τι συμφέρει κάθε οφειλέτη - Η βασική διαφορά

Τις βασικές διαφορές μεταξύ της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων και του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς και τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να επιλέξει κάθε οφειλέτης, ανέλυσε, πριν από πέντε ημέρες, στο ΕΡΤnews η δικηγόρος και διαμεσολαβήτρια Νανά Παπαδογεωργάκη.

Όπως τόνισε, η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις τέθηκε ήδη σε λειτουργία, ενώ από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ενεργοποιείται η διευρυμένη εκδοχή του εξωδικαστικού μηχανισμού, στον οποίο θα μπορούν πλέον να ενταχθούν οφειλέτες με συνολικά χρέη από 5.000 ευρώ.

«Πρέπει να δούμε τι εξυπηρετεί καλύτερα τον κάθε οφειλέτη: να ενταχθεί στις 72 δόσεις ή να προσφύγει στον εξωδικαστικό μηχανισμό», τόνισε η κα Παπαδογεωργάκη.

Εξωδικαστικός μηχανισμός ή 72 δόσεις; Η βασική διαφορά των δύο εργαλείων

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί εργαλείο συνολικής ρύθμισης των οφειλών. Αφορά όσους χρωστούν στην Εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις τράπεζες, στους servicers ή στους δήμους, καθώς επιτρέπει να περιληφθούν όλοι οι πιστωτές στην ίδια αίτηση.

«Όταν έχουμε πολλές οφειλές σε διαφορετικούς φορείς, μας συμφέρει να εξετάσουμε τον εξωδικαστικό. Αντί να πηγαίνουμε σε κάθε φορέα ξεχωριστά για να διαπραγματευτούμε, τους εντάσσουμε όλους στην αίτηση», εξήγησε.

Αντίθετα, η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά αποκλειστικά οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και δεν περιλαμβάνει τραπεζικά χρέη.

Ποιες οφειλές εντάσσονται στις 72 δόσεις

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Εάν οι συγκεκριμένες οφειλές είχαν ενταχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση, αυτή θα πρέπει να είχε χαθεί έως τις 20 Απριλίου 2026.

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την κα Παπαδογεωργάκη, ότι χρέη που δημιουργήθηκαν το 2024 ή το 2025 δεν μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αντιθέτως, μπορούν να περιληφθούν οφειλές ανεξάρτητα από το έτος κατά το οποίο δημιουργήθηκαν.

Οι αιτήσεις για τις 72 δόσεις μπορούν να υποβληθούν έως το τέλος του 2026, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ. Επομένως, για να αξιοποιηθούν και οι 72 δόσεις, το ποσό της οφειλής πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στα 2.160 ευρώ.

«Πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο διευκόλυνσης. Κάποιος που ενδιαφέρεται θα πρέπει να γνωρίζει ότι έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση μέχρι το τέλος του έτους. Διαφορετικά, θα πρέπει να εξετάσει κάποιο άλλο εργαλείο», σημείωσε.

Πότε συμφέρει ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και έως 420 δόσεις για χρέη προς τράπεζες και servicers.

Κατά την κα Παπαδογεωργάκη, αποτελεί καταλληλότερη επιλογή για οφειλέτες με μεγάλα χρέη, καθώς οι 72 δόσεις ενδέχεται να μην επαρκούν για να καταστήσουν βιώσιμη τη μηνιαία καταβολή.

«Οι 72 δόσεις δεν μπορούν εύκολα να εξυπηρετήσουν έναν άνθρωπο ή μια επιχείρηση με πολύ υψηλές οφειλές, για παράδειγμα άνω των 100.000 ευρώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εξωδικαστικός μηχανισμός, με τις περισσότερες δόσεις που προσφέρει, γίνεται ουσιαστικά μονόδρομος», ανέφερε.

Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου το ελάχιστο ύψος συνολικής οφειλής για την ένταξη στον εξωδικαστικό μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό μπορεί να προέρχεται από διαφορετικές πηγές, όπως οφειλές προς την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ, τις τράπεζες ή τους servicers, χωρίς να απαιτείται ολόκληρο το χρέος να αφορά έναν μόνο φορέα.

Τι ισχύει για όσους έχασαν τον εξωδικαστικό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Παπαδογεωργάκη στους οφειλέτες που είχαν ενταχθεί παλαιότερα στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αλλά έχασαν τη ρύθμιση.

Όπως εξήγησε, εάν οι οφειλές τους προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023, μπορούν να εξετάσουν την ένταξή τους στις 72 δόσεις.

Εάν, όμως, έχουν παράλληλα και τραπεζικά χρέη, θα πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και να ζητήσουν διμερή ρύθμιση.

«Όποιος έχασε τον εξωδικαστικό μπορεί να ενταχθεί στις 72 δόσεις για τις επιλέξιμες οφειλές προς το Δημόσιο. Για τα τραπεζικά χρέη, όμως, θα πρέπει να χτυπήσει την πόρτα των servicers και να ζητήσει απευθείας διαπραγμάτευση», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με την κ. Παπαδογεωργάκη, στη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, γεγονός που τη διευκολύνει σημαντικά για όσους πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ωστόσο, το εισόδημα και η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησης και τη διαμόρφωση της προτεινόμενης ρύθμισης.

«Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί, αλλά στη συνέχεια το σύστημα αξιολογεί εάν η ρύθμιση είναι βιώσιμη, με βάση το εισόδημα, την περιουσία και το ύψος των οφειλών», διευκρίνισε.

«Δεν υπάρχει ένας κανόνας για όλους»

Καταλήγοντας, η κ. Παπαδογεωργάκη υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους τους οφειλέτες.

Στις 72 δόσεις μπορούν να στραφούν κυρίως όσοι δεν έχουν άλλη ενεργή ρύθμιση ή έχουν χάσει προηγούμενες ρυθμίσεις και πληρούν τα χρονικά κριτήρια. Όσοι, όμως, έχουν οφειλές προς πολλούς διαφορετικούς φορείς ή θέλουν για πρώτη φορά να προχωρήσουν σε συνολική διευθέτηση των χρεών τους, είναι προτιμότερο να εξετάσουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

«Υπάρχουν πλέον εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει ο οφειλέτης. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά έχουν γίνει βήματα και βρισκόμαστε σε καλό δρόμο», κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ