Eurogroup: Η επόμενη μέρα για την Ευρώπη - Στην κορυφή της ατζέντας η πρωτοβουλία των «έξι»

Ζητήματα που κινούνται πέραν των καθιερωμένων διαδικασιών και αγγίζουν τον πυρήνα της οικονομικής στρατηγικής της Ευρώπης, πρόκειται να τεθούν στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η πρωτοβουλία των έξι μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ, γνωστή ως «Ε6», που στοχεύει στον καλύτερο συντονισμό σε κρίσιμους οικονομικούς και γεωπολιτικούς τομείς, βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας του συμβουλίου.

Οι 21 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα ανταλλάξουν απόψεις για το προσχέδιο των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίες αναμένεται να εγκριθούν αύριο από το Ecofin. Οι κατευθύνσεις αυτές περιλαμβάνουν βασικές πολιτικές για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, θα εξεταστεί η πορεία του ευρώ στις διεθνείς αγορές και οι πιθανές πολιτικές δράσεις για την ενίσχυση της θέσης του, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομισματικής κυριαρχίας, ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό σε μια εποχή αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων.

Σημαντικό κεφάλαιο της σημερινής συνεδρίασης αποτελεί η επανεκλογή του Tuomas Saarenheimo στην προεδρία του Euroworking Group, του υποστηρικτικού οργάνου που προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Eurogroup και στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών-μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ.

Ο Saarenheimo, που κατέχει τη θέση από το 2020, θεωρείται καθοριστικός για την ομαλή λειτουργία του Eurogroup, καθώς η εμπειρία του και η ικανότητά του να επιτυγχάνει συναινέσεις κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση των σύνθετων γεωοικονομικών προκλήσεων.

Eurogroup: Ποιοι συμμετέχουν στη σημερινή συνεδρίαση

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή υπουργών Οικονομικών εκτός της ζώνης του ευρώ.

Στο τραπέζι της ευρωομάδας θα καθίσει ο François-Philippe Champagne, υπουργός Οικονομικών του Καναδά, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση του προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη για να συμμετάσχει στη συζήτηση, η οποία θα επικεντρωθεί στις παγκόσμιες ανισορροπίες και τους γεωοικονομικούς κινδύνους, προσδίδοντας διεθνή διάσταση στις εργασίες του Eurogroup.

Το θέμα θα παρουσιάσει η καθηγήτρια Hélène Rey, πρόεδρος της ανεξάρτητης ομάδας ακαδημαϊκών εμπειρογνωμόνων της G7.

Σημαντική αναμένεται και η ενημέρωση από τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, Lars Klingbeil, για την πρωτοβουλία «Ε6», η οποία αφορά στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των έξι μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομιών (Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Πολωνίας και Ισπανίας) σε κρίσιμους τομείς πολιτικής.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην ένωση επενδύσεων και αποταμιεύσεων στην Ευρώπη, στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, στις αμυντικές δαπάνες και στη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας για κρίσιμες πρώτες ύλες, με στόχο την ενίσχυση της συνοχής και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με άτυπο δείπνο που επαναφέρει ο επικεφαλής Συβουλίου του Κυριάκος Πιερρακάκης, ανοίγοντας τον δρόμο για ανεπίσημες συνομιλίες και στενότερη συνεργασία μεταξύ των υπουργών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ