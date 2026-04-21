Έρχονται νέα μέτρα στήριξης: «Άμεσα οι ανακοινώσεις»

Στο στούντιο των Παραπολιτικών 90,1 βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/4) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παραχωρώντας μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης.

Αρχικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην αυριανή ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας τονίζοντας ότι «τυχόν διαφοροποιήσεις δεν θα παράξουν πολιτικό αποτέλεσμα», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι βουλευτές οι ίδιοι έχουν ζητήσει την άρση για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Από εκεί και πέρα οι βουλευτές θα ψηφίσουν και θα αποφασίσουν».

Παράλληλα, ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πιθανολογίες, τότε «ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα».

«Αύριο θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Υπάρχει μια συγκροτημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και αν επιβεβαιωθούν ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα. Κάνουμε όσα παραπάνω μας επιτρέπεται» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

Υπενθυμίζεται πως η υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό του 2025 θα ανέλθει πιθανόν σε τουλάχιστον μία ποσοστιαία μονάδα, δίνοντας περιθώριο για νέα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση, σύμφωνα με προ ολίγων ημερών δημοσίευμα του Bloomberg που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Το πρωτογενές πλεόνασμα πιθανότατα θα διαμορφωθεί στο 4,8-4,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έναντι 3,7% που ήταν ο στόχος του προϋπολογισμού. Παράλληλα, το γενικό πλεόνασμα του προϋπολογισμού- που περιλαμβάνει και τους τόκους για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους- πιθανόν να φτάσει περίπου στο 1,6% του ΑΕΠ έναντι στόχου για πλεόνασμα 0,6% .

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι τα στοιχεία αυτά μπορεί ακόμη να αλλάξουν πριν από τη δημοσίευση των δημοσιονομικών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου. Αν και υπάρχει ακόμη πιθανότητα μικρών προσαρμογών, οι πηγές αναμένουν ότι η συνολική δημοσιονομική εικόνα θα είναι πολύ καλύτερη από τους στόχους.

Το Bloomberg σημειώνει ότι με τη νέα υπέρβαση των στόχων διευρύνεται το ιστορικό της Ελλάδας, με το 2025 να αποτελεί το τέταρτο συνεχόμενο έτος που το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι υψηλότερο από τον στόχο.

Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, να αναθεωρήσει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη, με το ΑΕΠ τώρα να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου 2% το 2026, από τον προηγούμενο στόχο 2,4%, σύμφωνα με μία πηγή.

Οι αξιωματούχοι έχουν θέσει στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 2,8% για εφέτος. Με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού έως τώρα, φαίνεται ήδη πιθανό να υπάρξει υπέρβαση και του στόχου αυτού, αναφέρει το Bloomberg.

Επίσης, την περασμένη εβδομάδα, την εκτίμηση ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα κινηθεί ανοδικά εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Παράλληλα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για τη στήριξη των πολιτών, ανάλογα με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης.

Η υπέρβαση του στόχου εφόσον πιστοποιηθεί και από την Eurostat αύριο, Τετάρτη, δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να προχωρήσει στη λήψη μέτρων για την ανακούφιση των αρνητικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.