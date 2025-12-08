Έρχονται έλεγχοι σε «εξωπραγματικά χαμηλά» ενοίκια - Δηλώνουν €5 για διαμέρισμα 107 τ.μ.

Ελέγχους σε μισθωτήρια συμβόλαια με εξωπραγματικά χαμηλά ενοίκια, ξεκινά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι έλεγχοι αρχίζουν με την ολοκλήρωση, στο τέλος Δεκεμβρίου, της διαδικασίας υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων από φορολογούμενους που είχαν δηλώσει λανθασμένα μισθώματα και έλαβαν μειωμένη επιστροφή ενοικίου την περασμένη εβδομάδα.

Ενοίκια: Γιατί ξεκινούν έλεγχοι

Πρόκειται για στοχευμένες διασταυρώσεις των δηλωθέντων ενοικίων με τις αγοραίες τιμές, και συγκεκριμένα των μισθωτηρίων που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις από τα στοιχεία που διαθέτει η Εφορία μέσω τραπεζών, παρόχων ενέργειας και άλλων φορέων.

Στο «στόχαστρο» θα βρεθούν οι συμφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών που έγιναν αποκλειστικά για τυπικούς λόγους, ώστε το πραγματικό μίσθωμα να μην δηλώνεται και να εμφανίζεται τεχνητά χαμηλότερο ενοίκιο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα έως τώρα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι χιλιάδες μισθώσεις είτε δεν έχουν δηλωθεί καθόλου είτε εμφανίζουν τιμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί διαμέρισμα 107 τ.μ. στα Χανιά, το οποίο δηλώθηκε με ενοίκιο μόλις 5 ευρώ τον μήνα ενώ παρόμοια φαινόμενα εντοπίζονται και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, όπως στην Αττική 10 ευρώ για 30 τ.μ. στον Άγιο Δημήτριο, 20 ευρώ για 133 τ.μ. στην Ηλιούπολη, 25 ευρώ για 62 τ.μ. στο Γαλάτσι.

Τα στατιστικά για την επιδότηση ενοικίου ενισχύουν τις υποψίες για τα «μαύρα μισθώματα» καθώς από τους περίπου 900.000 δικαιούχους, οι 180.000 δήλωσαν ενοίκιο έως 100 ευρώ, ενώ 630.000 ανέφεραν ποσά μεταξύ 100 και 400 ευρώ. Μόλις το 10% δήλωσε ενοίκιο άνω των 400 ευρώ, παρά την «έκρηξη» των τιμών τουλάχιστον την τελευταία τριετία, η οποία οδήγησε στην πρωτοφανή στεγαστική κρίση.

Ενοίκια: Ακραίες περιπτώσεις τόσο στο έντυπο Ε1 όσο και στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο

Αιγάλεω: 88 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ.

Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: 66 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ.

Γαλάτσι: 62 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 25 ευρώ.

Ίλιον: 75 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 20 ευρώ.

Άγιος Δημήτριος: 30 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ.

Ηλιούπολη: 133 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 20 ευρώ.

Χαλάνδρι: 119 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 30 ευρώ.

Νέα Κυδωνία (Χανιά): 107 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 5 ευρώ.

Περιστέρι: 111 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ.

Εκτιμάται ότι είναι χιλιάδες οι μισθώσεις ακινήτων οι οποίες είτε δεν έχουν δηλωθεί, είτε υποδηλώνονται, είτε στηρίζονται σε παλιά, ανενεργά μισθωτήρια που συνεχίζουν να εμφανίζουν ποσά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τιμές των ενοικίων.

Ενοίκια: Μόνο ηλεκτρονικά από το 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάθε ευρώ που καταβάλλεται για στέγη, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία, είτε για εξοχική ή για φοιτητικό διαμέρισμα θα πρέπει να περνά υποχρεωτικά μέσα από το τραπεζικό σύστημα.

Στο οικονομικό επιτελείο αν και γνωρίζουν ότι με αυτό το μέτρο δεν θα εξαφανιστεί η φοροδιαφυγή με τα «μαύρα» ενοίκια, ωστόσο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και θα βοηθήσει στις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ.

Όσοι δεν θα καταβάλλουν τα ενοίκια μέσω τραπεζών, θα μένουν εκτός επιδότησης, ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια.

Παράλληλα οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα λαμβάνουν μισθώματα με μετρητά δεν θα δικαιούνται την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα ενώ οι επιχειρήσεις που πληρώνουν ενοίκια με μετρητά θα χάνουν την έκπτωση της δαπάνης.