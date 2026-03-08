Έρχονται αυξήσεις σε αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια λόγω Μέσης Ανατολής; Τα σενάρια και η απάντηση

Πληθαίνουν τα σενάρια για αυξήσεις σε αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ήδη οι τιμές στο πετρέλαιο έχουν αυξηθεί και συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά ενώ ανησυχία υπάρχει και για το τι θα γίνει με τις τιμές σε ρεύμα και φυσικό αέριο τον Απρίλιο.

Για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την στάση της Ελλάδας και τις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στη ναυτιλία και στις οικονομίες των κρατών, μίλησε- χθες- ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Meg.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις που έχει ένας πόλεμος στην οικονομία, επίσημανε: «Υπενθυμίζω ότι ήμουν υπουργός Τουρισμού όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση, με την οποία ήρθε αντιμέτωπη όλη η Ευρώπη. Θυμάστε ότι τότε, υπήρχαν σενάρια καταστροφής για τον ελληνικό τουρισμό. Τι απέδειξε εκείνη η χρονιά; Ήταν η χρονιά της "επιστροφής" του τουρισμού μετά από την πανδημία. Και παρά την ενεργειακή κρίση, ο τουρισμός μας ήταν ανθεκτικός, πήγε πάρα πολύ καλά - θυμίζω 10 πτήσεις από την Αμερική την εβδομάδα, πολλοί νέοι προορισμοί, αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος, σημαντικά κέρδη και για τον ιδιωτικό τομέα, τους συμπατριώτες μας και τους νησιώτες, αλλά και για την ελληνική οικονομία».

Θα αυξηθούν οι τιμές σε αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά;

Σε αυτό το πλαίσιο, απαντώντας στα σενάρια που υπάρχουν για αύξηση τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια το καλοκαίρι, λόγω της ραγδαίας ανόδου στις τιμές του πετρελαίου που επιφέρει ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε: «Πέρυσι, πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια συνεχών αυξήσεων - συνολικά +48% - στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ανακοινώθηκαν από την αγορά αυξήσεις +15%, οι οποίες δεν έγιναν ποτέ. Γιατί μειώσαμε τα λιμενικά τέλη, το παλέψαμε μαζί με την αγορά, έγιναν εκπτώσεις μέχρι και 32% και ο τουρισμός "έσκισε". Προς το παρόν, υπάρχουν 8 ημέρες συρράξεων και καμία πρόβλεψη δεν μπορεί να γίνει για το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος. Υπάρχει πίεση και ήδη - όπως σωστά αναφέρατε - η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου ανέβηκε στα 91 δολάρια».

«Οι ειδικοί εκτιμούν ότι, αν για ένα μήνα μείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ, ενδεχομένως να φτάσει και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα δούμε πόσο σύντομα θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Η Ελληνική Κυβέρνηση, όπως έκανε πάντα σε όλες τις κρίσεις, από την πανδημία μέχρι και σήμερα, είναι εδώ για να βοηθήσει και να στηρίξει. Θα γίνει όμως προσεκτικά, στρατευμένα. Είναι μια κρίσιμη, δύσκολη στιγμή. De facto, έχουμε αυξήσεις αυτή τη στιγμή στις τιμές του πετρελαίου. Η ελληνική πολιτεία όμως και η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη, σε όλα τα βασικά κομμάτια της οικονομίας που ακουμπάνε τους Έλληνες, απέδειξε στο παρελθόν ότι στηρίζει και βοηθά τους πολίτες και πιστεύω το ίδιο θα γίνει και τώρα» πρόσθεσε.

Επίσης, στις ενδεχόμενες αυξήσεις σε αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια αναφέρθηκε, πριν από τρεις ημέρες, και ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας. «Το εξετάζουμε, μετράμε και επειδή όλη η περιοχή έχει κηρυχθεί ζώνη πολέμου. Αναμένουμε αυξήσεις αρκετά και στις ασφάλειες των μεταφορών», τόνισε.

«Οπότε ναι, θα δημιουργηθεί μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά είμαστε από πάνω- τις τελευταίες τρεις μέρες είμαι σε διαρκή επικοινωνία με κράτη-μέλη, με τους συμμάχους μας στην περιοχή, με όλους τους σχετικούς οργανισμούς, πιστεύουμε ότι θα είμαστε σύντομα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιτρόπου, 1800 ακυρώσεις πτήσεων καταγράφονται κάθε μέρα και 300 αλλαγές διαδρομών, ενώ 3.000 πλοία είναι εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ, εκ των οποίων τα 600 είναι ευρωπαϊκά. «Αυτήν την στιγμή θεωρούμε υψηλό το ρίσκο του εναερίου χώρου υψηλό και γι' αυτό το μεγαλύτερο μέρος του στις χώρες που έχουν επηρεαστεί παραμένει κλειστό ή σχεδόν κλειστό. Θα επανεκτιμήσουμε την κατάσταση ως την Παρασκευή», υπογράμμισε.