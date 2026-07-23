ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

Έρευνα Pulse: Η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα για το 83% των πολιτών

Ως βασική πηγή ανησυχίας αναδεικνύονται οι τιμές στα βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, ποτά και αγορές από τα σούπερ μάρκετ

The LiFO team
The LiFO team
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Facebook Twitter
Φωτ. Unsplash
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Το θέμα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για μεγάλη μερίδα των πολιτών, σύμφωνα με έρευνα της Pulse που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ).

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 83% των ερωτηθέντων, σε δείγμα κατοίκων από την Περιφέρεια Αττικής, χαρακτηρίζει την ακρίβεια «αρκετά» ή «πολύ σημαντικό» πρόβλημα, ενώ το 61% τη θεωρεί «πολύ σημαντικό», ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα πριν από δύο χρόνια.

Οι πολίτες που είναι απαισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εξακολουθούν να υπερισχύουν, καθώς το 61% εκφράζει απαισιοδοξία έναντι 36% που εμφανίζεται αισιόδοξο, εικόνα που παραμένει σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Προβληματίζουν οι τιμές σε βασικά αγαθά 

Ως βασική πηγή ανησυχίας αναδεικνύονται οι τιμές στα βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, ποτά και αγορές από τα σούπερ μάρκετ, που προβληματίζουν το 63% των συμμετεχόντων. Ακολουθεί το κόστος της ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα και θέρμανση), το οποίο αναφέρουν ως σημαντικό πρόβλημα το 23%, με υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων.

Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στον προγραμματισμό των θερινών διακοπών. Το 43% δηλώνει ότι θα κάνει διακοπές για τις ίδιες ημέρες με πέρυσι, το 25% λιγότερες ημέρες, ενώ το 24% δεν θα πάει καθόλου διακοπές. Για όσους περιορίζουν ή ακυρώνουν τις διακοπές τους, βασική αιτία είναι οι οικονομικές δυσκολίες (66%), ενώ ακολουθεί το υψηλό κόστος διαμονής (16%).

Θετικά βλέπουν οι πολίτες τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης 

Η έρευνα καταγράφει, επίσης, θετική αξιολόγηση ορισμένων κυβερνητικών μέτρων στήριξης. Το 59% θεωρεί ότι η καταβολή επιδομάτων σε χαμηλοσυνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και περισσότεροι από τους μισούς εξ αυτών εκτιμούν ότι απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις. Παράλληλα, το 60% των αυτοαπασχολούμενων αξιολογεί θετικά τη νέα ρύθμιση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε έως 72 δόσεις.

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες εμφανίζουν συνολικά παρόμοια εικόνα με τον γενικό πληθυσμό, ωστόσο οι αυτοαπασχολούμενοι αξιολογούν αρκετά ζητήματα αυστηρότερα, εκφράζοντας εντονότερες ανησυχίες για την οικονομική κατάσταση.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, τονίζει ότι τα ευρήματα επιβεβαιώνουν πως η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών και την ενίσχυση της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι οι πολίτες αξιολογούν θετικά ορισμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις, επισημαίνει όμως ότι σημαντικό ποσοστό θεωρεί πως τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για την ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οικονομία

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