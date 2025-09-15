Επιστροφή ενοικίου: Τι αλλάζει από τον Νοέμβριο - Προθεσμίες και προϋποθέσεις για τους δικαιούχους

Το μέτρο της επιστροφής ενοικίου τίθεται σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο και η προθεσμία για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των περίπου 950.000 δικαιούχων, είναι μέχρι τέλος του μήνα.

Η επιστροφή ενός ενοικίου προϋποθέτει την πληρωμή του ιδιοκτήτη αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού και η καταβολή του ποσού που θα αναλογεί στον κάθε δικαιούχο, θα γίνει τον Νοέμβριο. Στους λογαριασμούς αναμένεται να πιστωθεί ένα ενοίκιο με πλαφόν στα 800 ευρώ ετησίως για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το μέτρο, οι οικογένειες που πληρώνουν ενοίκιο και για φοιτητική στέγη θα επιδοτηθούν διπλά, με το όριο να αυξάνεται στα 1.700 ευρώ.

Με δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου, εξήγησε, ότι: «Οι φορολογούμενοι μπορούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να κάνουν τροποποιητική δήλωση ούτως ώστε να καταγράψουν τον αριθμό του μισθωτήριο στον κωδικό 0,81 ή αντίστοιχα 0,82, αν έχουν παραπάνω από δύο ιδιοκτήτες, ώστε το σύστημα να τα βρει αυτοματοποιημένα και ευκολότερα για να κάνει τη διασταύρωση».

Επιστροφή ενοικίου: Οι προϋποθέσεις

Για να λάβει κάποιος το επίδομα ενοικίου, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να ανέρχεται έως

τα 20.000 ευρώ για τον άγαμο

και τα 28.000 ευρώ για τον έγγαμο συν 4.000 ευρώ για κάθε παιδί,

ενώ ακόμη υψηλότερα είναι τα όρια για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Ακόμη, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Από τον Ιανουάριο του 2026, οι ενοικιαστές υποχρεώνονται να καταβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω τραπεζών το ενοίκιο στους ιδιοκτήτες.

Διαφορετικά, οι μισθωτές δεν θα αποτελούν μέρος του καταλόγου με τους δικαιούχους του επιδόματος ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια και οι εκμισθωτές θα χάσουν την έκπτωση του 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια. Η έκπτωση αυτή υπολογίζεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.