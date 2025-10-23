«Επιστροφή ενοικίου»: Πότε θα μπουν αυτόματα τα πρώτα ποσά στους λογαριασμούς – Ποιοι δικαιούνται έως 800 ευρώ

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τα πρώτα ποσά από τη νέα «επιστροφή ενοικίου», ένα μέτρο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος και στοχεύει να προσφέρει πραγματική οικονομική ανάσα σε ενοικιαστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ, οι διασταυρώσεις των στοιχείων προχωρούν άμεσα, ώστε η πρώτη φάση πληρωμών να πραγματοποιηθεί εντός του μήνα.

Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί, ενώ η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.

Το ποσό υπολογίζεται βάσει του δηλωμένου μηνιαίου μισθώματος και αφορά όσους έχουν νοικιάσει κύρια κατοικία ή φοιτητικό σπίτι μέσα στο 2024. Για τους φοιτητές, η επιδότηση εφαρμόζεται ξεχωριστά, ακόμη και αν το μισθωτήριο ανήκει σε άλλο πρόσωπο.

Ποιοι δικαιούνται την «επιστροφή ενοικίου»

Δικαίωμα ένταξης έχουν όσοι:

έχουν υποβάλει έγκυρο μισθωτήριο συμβόλαιο στο myAADE,

τηρούν τα εισοδηματικά όρια των 20.000 € για άγαμους και 28.000 € για ζευγάρια, με προσαύξηση ανά παιδί,

και δεν υπερβαίνουν τα περιουσιακά όρια που αφορούν την αντικειμενική αξία των ακινήτων τους.

Οι πολίτες που δεν έχουν δηλώσει το μισθωτήριο εγκαίρως ενδέχεται να πληρωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο ή να εξαιρεθούν.

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για να εντοπίσει τυχόν ασυμφωνίες μεταξύ δηλωμένων και πραγματικών στοιχείων ενοικίασης.

Σε περιπτώσεις μερικής πληρωμής ή μη καταβολής ενοικίου, το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να μειωθεί ή να απορριφθεί.

Το μέτρο θεωρείται πιλοτικό και συνδέεται με την προσπάθεια ελέγχου της αγοράς ενοικίων και περιορισμού της αδήλωτης μίσθωσης.

Εφόσον αποδειχθεί αποτελεσματικό, αναμένεται να επεκταθεί και τα επόμενα χρόνια, τόσο ως μέτρο κοινωνικής στήριξης, όσο και ως μηχανισμός διαφάνειας στις συναλλαγές ακινήτων.