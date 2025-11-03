Επιστροφή ενοικίου: Πότε η πληρωμή σε όσους το δικαιούνται

Νωρίτερα θα γίνει τελικά η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΟΙΚ, Όμηρος Τσάπαλος, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» την περασμένη εβδομάδα για την ημερομηνία καταβολής του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, την επιστροφή ενοικίου και τα τέλη κυκλοφορίας.

«Τόσο το επίδομα των 250 ευρώ όσο και η επιστροφή ενοικίου θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, θα γίνει 28η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή. Αναφορικά με το ενοίκιο έχουμε κάνει εκκαθαρίσεις και η συντριπτική πλειονότητα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχουν προβλήματα ως προς την καταβολή. Επίσης, δεν υπάρχει αίτηση ούτε για το ενοίκιο, ούτε τα 250 ευρώ. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρώσεις γι' αυτό και δεν έχουμε προχωρήσει σε πληρωμές», υπογράμμισε σχετικά.

Επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές κάθε Νοέμβριο

Κύρια κατοικία: έως 800€ (+50€ ανά εξαρτώμενο παιδί)

Φοιτητική κατοικία: έως 800€

Ετήσιο εισόδημα:

Έως 20.000€ για άγαμους

Έως 28.000€ για έγγαμους ή μέρη συμβίωσης (+ 4.000€/ παιδί)

Έως 31.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες (+ 5.000€ /παιδί, πέραν του πρώτου)

Περιουσία: