Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι τη δικαιούνται και πότε θα καταβληθεί το ποσό

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου καταβάλλεται η επιστροφή ενοικίου σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά.

Την ίδια ημέρα περίπου 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας θα λάβουν το επίδομα των 250€.

Αναλυτικά, όσον αφορά στην επιστροφή ενοικίου, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης θα είναι τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αφορά σε ενοικιαστές οι οποίοι πλήρωσαν ενοίκιο το 2024, είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία.

Πρόκειται για μόνιμου χαρακτήρα μέτρο, που θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο και στόχο έχει, όπως αναφέρουν τα στελέχη του υπουργείου, να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις του στεγαστικού προβλήματος στην καθημερινότητα των νοικοκυριών που ζουν στο νοίκι.

Επιστροφή ενοικίου: Οι δικαιούχοι

Για την πληρωμή της επιστροφής ενοικίου δεν απαιτείται αίτηση, αλλά θα πρέπει να καλύπτονται σωρευτικά τα εξής κριτήρια. Συγκεκριμένα:

Εισοδηματικά κριτήρια

Άγαμος: έως 20.000 ευρώ

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ

Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 ευρώ

Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία

Άγαμος: έως 120.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας

Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 ευρώ

Με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ

Με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώ

Για την ομαλή πληρωμή της επιστροφής ενοικίου θα πρέπει να είχε υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο. Επίσης να είχε δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6).

Ο αριθμός της δήλωσης μπορούσε να περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία δεν επιβάλλονται κυρώσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

Εάν δεν είχε δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ προχωρά σε διασταυρώσεις και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.

Όριο τα 65 έτη για την ενίσχυση των 250 ευρώ

Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθεί επίσης και η μόνιμη ενίσχυση ύψους 250 ευρώ σε πάνω από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα σε περίπτωση που πρόκειται για ζευγάρι που δικαιούνται το επίδομα και οι δύο.

Και σε αυτήν την περίπτωση προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια: Έχει τεθεί το όριο συμπλήρωσης των 65 ετών για την καταβολή του βοηθήματος. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούχοι συνταξιούχοι είναι οι άνω των 65 ετών, οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι/χήροι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι). Η δε ακίνητη περιουσία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία τις 200.000 ευρώ και 300.000 ευρώ αντίστοιχα

Το επίδομα των 250 ευρώ είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Επίσης, δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.