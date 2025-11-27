Επιστροφή ενοικίου: Τι να ελέγξετε σήμερα - Η λεπτομέρεια που μπορεί να στερήσει έως και 800 ευρώ

Επείγον ειδοποιητήριο απευθύνει η ΑΑΔΕ σε περίπου 100.000 φορολογούμενους που αναμένουν πληρωμές, όπως την επιστροφή ενοικίου, αλλά δεν έχουν καταχωρήσει λογαριασμό ΙΒΑΝ στο myAADE, λάθος της τελευταίας στιγμής.

Από αυτούς, 30.000 είναι δικαιούχοι της αυριανής επιδότησης ενοικίου έως 800 ευρώ, ενώ 70.000 περιμένουν επιστροφή φόρου. Όσοι δεν δηλώσουν εγκαίρως τον λογαριασμό τους, μένουν αυτομάτως εκτός πληρωμών.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη αρχίσει να αποστέλλει προσωποποιημένα e-mails ζητώντας άμεση ενημέρωση του ΙΒΑΝ, ώστε να μην χαθεί καμία καταβολή — ιδίως ενόψει των επιδοτήσεων και επιστροφών που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Επιστροφή ενοικίου: Πώς δηλώνεται ο λογαριασμός

Είσοδος στο myAADE με κωδικούς TAXISnet.

Επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία → Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ».

Καταχώριση ενεργού λογαριασμού στο όνομα του δικαιούχου.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η ΑΑΔΕ καταβάλλει την ενίσχυση του ενοικίου σε 1,1 εκατομμύρια ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας.

Όσοι δεν έχουν δηλωμένο ΙΒΑΝ πρέπει να το κάνουν σήμερα, διαφορετικά η πίστωση δεν θα πραγματοποιηθεί.

Σε ό,τι αφορά στο τι προβλέπει η επιδότηση, πρόκειται για τα εξής:

Εφάπαξ επιστροφή για το φορολογικό έτος 2024.

Έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία (+50€ ανά παιδί).

Έως 800 ευρώ για φοιτητές ανά φοιτητική κατοικία.

Το ποσό προκύπτει από το 1/12 των συνολικών ενοικίων του 2024, ακόμη και με πολλαπλές μισθώσεις. Αυτόματη χορήγηση χωρίς αίτηση, βάσει της φορολογικής δήλωσης όπως είχε οριστικοποιηθεί έως τέλη Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά στα εισοδηματικά κριτήρια, διαμορφώνονται: