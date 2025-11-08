Επιστροφή ενοικίου: Η πιο πιθανή ημερομηνία της πληρωμής

Περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τη νομοθεσία.
Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως την τελευταία ημέρα του Νοεμβρίου.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε φοροτεχνικός στο Open, η καταβολή της επιστροφής ενοικίου αναμένεται στις 28 Νοεμβρίου, σε περίπου 1.180.000 νοικοκυριά, μέσα από μια αυτόματη διαδικασία που δεν απαιτεί υποβολή αίτησης.
Επιστροφή ενοικίου: Τα ποσά
Οι δικαιούχοι θα λάβουν το 1/12 του ετήσιου μισθώματος.
Το ποσό μπορεί να φτάσει:
- έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία
- έως 800 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία,
ενώ θα προστεθεί επιπλέον ποσό 50 ευρώ για κάθε παιδί της οικογένειας.
Επιστροφή ενοικίου: Τα κριτήρια
Ετήσιο εισόδημα:
- Έως 20.000€ για άγαμους
- Έως 28.000€ για έγγαμους ή μέρη συμβίωσης (+ 4.000€/ παιδί)
- Έως 31.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες (+ 5.000€ /παιδί, πέραν του πρώτου)
Περιουσία:
- Έως 120.000€ (+ 20.000€ για κάθε παιδί)
- Χωρίς περιουσιακό όριο η φοιτητική κατοικία
- Καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό: κάθε Νοέμβριο
- Αυτόματα η καταβολή (ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ)