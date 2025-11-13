Επιστροφή ενοικίου - Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή τους

Δύο ημέρες νωρίτερα συγκριτικά με την αρχική ημερομηνία που είχε παρουσιάσει ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου και το επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους.
Η πληρωμή έτσι, για λόγους τραπεζικού ωραρίου, θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου, με τον αριθμό των δικαιούχων της επιστροφής ενοικίου να αγγίζει σύμφωνα με την ΕΡΤ το 1 εκατομμύριο.
Επιστροφή ενοικίου: Τα ποσά
Οι δικαιούχοι θα λάβουν το 1/12 του ετήσιου μισθώματος.
Το ποσό μπορεί να φτάσει:
- έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία
- έως 800 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία,
- ενώ θα προστεθεί επιπλέον ποσό 50 ευρώ για κάθε παιδί της οικογένειας.
Επιστροφή ενοικίου: Τα κριτήρια
Ετήσιο εισόδημα:
Έως 20.000€ για άγαμους
- Έως 28.000€ για έγγαμους ή μέρη συμβίωσης (+ 4.000€/ παιδί)
- Έως 31.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες (+ 5.000€ /παιδί, πέραν του πρώτου)
Περιουσία:
- Έως 120.000€ (+ 20.000€ για κάθε παιδί)
- Χωρίς περιουσιακό όριο η φοιτητική κατοικία
- Καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό: κάθε Νοέμβριο
- Αυτόματα η καταβολή (ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ)