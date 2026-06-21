Επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ: Άλλαξαν τα κριτήρια - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 800 ευρώ για τους δικαιούχους.

Με τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν, περισσότεροι πολίτες θα μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο, καθώς αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων της οικονομικής αυτής ενίσχυσης, για κύρια και φοιτητική κατοικία.

Επιστροφή ενοικίου: Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Για άγαμους χωρίς παιδιά, το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται σε έως 25.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Για έγγαμους, το όριο διαμορφώνεται σε έως 35.000 ευρώ από 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, έναντι 4.000 ευρώ που προβλεπόταν μέχρι τώρα.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται στις 39.000 ευρώ από 31.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του 1ου.

Επιστροφή ενοικίου: Τα περιουσιακά κριτήρια

Για τους άγαμους, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους, το όριο ορίζεται στις 140.000 ευρώ, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Όσον αφορά τη φοιτητική κατοικία, δεν προβλέπονται περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση της επιστροφής ενοικίου.

Υπενθυμίζεται ότι βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η ηλεκτρονική υποβολή του μισθωτηρίου.

Με πληροφορίες από Mega