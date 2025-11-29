Επιστροφή ενοικίου: Διαμαρτυρίες για μικρότερα ποσά - Ο λόγος

Πιστώθηκε από χθες, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, σε περίπου 886.883 δικαιούχους η επιστροφή ενοικίου, στο περιθώριο του φορολογικού έτους 2024, ωστόσο αρκετοί έχουν διαμαρτυρηθεί πως δεν έλαβαν το πλήρες ποσό.

Δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου διαμαρτύρονται πως έλαβαν είτε 25 με 30 ευρώ, είτε 50 και 100 ευρώ, ακόμη και το μισό ενοίκιο, με τον ΑΝΤ1 να διευκρινίζει τους λόγους για τους οποίους παρατηρήθηκε το φαινόμενο.

Ειδικότερα, τα μικρά ή μισά ποσά, οφείλονται στο γεγονός ότι είτε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος δεν δήλωνε όλο το ποσό, είτε ο ενοικιαστής είχε παραμελήσει να αποδεχθεί το συμβόλαιο, που είχε κάνει με τον ιδιοκτήτη.

Εξηγώντας τη δεύτερη παράμετρο, ο τηλεοπτικός σταθμός επισημαίνει πως εάν το συμβόλαιο ανάμεσα σε ενοικιαστή και ιδιοκτήτη δεν ήταν για ολόκληρο τον χρόνο, με αποτέλεσμα ο πρώτος να μην πληρώνει κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, δεν δικαιούται έτσι να λάβει όλη την επιστροφή ενοικίου.

Επιστροφή ενοικίου: Άλλες αιτίες για τα μικρά ποσά

Η επιστροφή δόθηκε αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Τα ποσά έχουν ως εξής:

Ενοίκιο κύριας κατοικίας: έως 800 € τον χρόνο, +50 € για κάθε παιδί.

Φοιτητική κατοικία: έως 800 € ετησίως ανά φοιτητή.

Το ποσό ισούται με το 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που πληρώθηκε το 2024.

Οι βασικές αιτίες είναι:

Δεν έχει δηλωθεί IBAN στη myAADE.

Έλλειψη δικαιολογητικών στις ειδικές περιπτώσεις μισθώσεων.

Λανθασμένα στοιχεία στη φορολογική δήλωση ή στα περιουσιακά/εισοδηματικά κριτήρια.

Περίπου 30.000 δικαιούχοι δεν πληρώθηκαν επειδή δεν είχαν δηλωμένο IBAN. Θα ειδοποιηθούν άμεσα ώστε να το καταχωρίσουν.

Όσοι μισθωτές ανήκουν σε κατηγορίες όπου ο εκμισθωτής:

δεν υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικό μισθωτήριο (όπως το Δημόσιο), ή

καταθέτει χειρόγραφα το μισθωτήριο (π.χ. για ανήλικους ιδιοκτήτες),

και δεν υπέβαλαν δικαιολογητικά έως 20/10, μπορούν να τα ανεβάσουν έως 31/12/2025 μέσω myAADE («Τα Αιτήματά μου»).

Οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση εάν:

Δεν καταβλήθηκε η ενίσχυση σε όλες τις φοιτητικές κατοικίες.

Το ποσό είναι μικρότερο από το δικαιούμενο 1/12 του ετήσιου ενοικίου.

Υπήρξε λάθος στο περιουσιακό κριτήριο για φοιτητές που υποβάλλουν δική τους δήλωση.

Τα αιτήματα υποβάλλονται ψηφιακά: myAADE > Τα Αιτήματά μου > Εισόδημα > Επιστροφή ποσού ενοικίου άρθρου 70 ν. 5217/2025.