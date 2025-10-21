Επιστροφή ενοικίου: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής για την επιστροφή ενοικίου.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, είπε αναφορικά με την οικονομική πορεία της χώρας και το κατά πόσο αυτή αποτυπώνεται στην καθημερινότητα του πολίτη, ο υπουργός σημείωσε πως σύντομα ο κόσμος θα δει απτά αποτελέσματα. «Στην Ελλάδα είχαμε Χάρι Πότερ της πολιτικής, αλλά αποδείχτηκε πως δεν ήταν μάγοι», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνεται

«Ξεκινάμε για τους ενστόλους από τον Οκτώβριο τις αυξήσεις, θα τις δώσουμε έστω και αναδρομικά, ενώ στις 30 Νοεμβρίου ξεκινάει και η επιστροφή ενός ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών. Συνολικά το επόμενο 8μηνο 2,5 δισ. θα δοθούν στον κόσμο, ζεστό χρήμα. Έχουμε 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους. Αυτά είναι προ ΔΕΘ, αλλά δεν έχουν συντελεστεί ακόμα, τώρα θα γίνουν» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Και συνέχισε λέγοντας: «Από 1η Ιανουαρίου έχουμε τις φοροαπαλλαγές τις οποίες οι μισθωτοί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα τις δουν υπό τη μορφή αυξήσεων κάθε μέρα στον λογαριασμό τους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μοιραία θα τις δουν το 2027, γιατί έτσι λειτουργούν οι φορολογικές δηλώσεις και η φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα. Αυτές οι αυξήσεις θα είναι σημαντικές για αν πάρει ανάσα το νοικοκυριό που πιέζεται - ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο "επαρκής". Στόχος είναι πάντα να βελτιώνουμε τη συνθήκη μας, να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε νοικοκυριό. Έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή στη Μεταπολίτευση με αυτό που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ».

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε τη σύνταξη νέου κώδικα διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας, ενώ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου είπε ότι «έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνικό επιτελείο και μαζεύουμε τα στοιχεία για τα τιμολόγια οργανισμό-οργανισμό και τους επόμενους μήνες θα δημοσιοποιηθούν στην οποία θα εξηγείται και κάθε καθυστέρηση».