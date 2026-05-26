Επιδότηση diesel: Ανακοινώθηκε παράταση - Το ποσό που δίνεται και τον Ιούνιο

Ανακοινώθηκε παράταση για την επιδότηση diesel.

Στις αρχές Απριλίου είχαν ανακοινωθεί μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Άμεσα το όφελος ανερχόταν σε 20 λεπτά το λίτρο για όλους όσους εφοδιάζονται με diesel κίνησης, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Επιδότηση diesel: Η επίσημη ανακοίνωση για την παράταση

Η επιδότηση diesel λοιπόν, συνεχίζεται και τον Ιούνιο αλλά με μειωμένο ποσό το οποίο διαμορφώνεται στα 15 λεπτά.

Την επίσημη ανακοίνωση έκανε το πρωί της Τρίτης 26/5 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

Τόνισε ότι «εμείς στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας».

Συγκεκριμένα, διευκρίνισε ότι «η επιδότηση diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, με 15 λεπτά. Θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με Μάρτιο», ενώ «τέλη Ιουνίου έρχεται η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί».