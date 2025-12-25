Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, πληρώθηκε η πρώτη δόση για το επίδομα θέρμανσης.

Η πρώτη δόση αφορούσε 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Το ύψος του εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ για τις πιο εύκρατες περιοχές, ενώ για τους κατοίκους των πιο ψυχρών περιοχών μπορεί να φθάσει και τα 1.200 ευρώ.

Οι δικαιούχοι που είχαν λάβει επίδομα και την περσινή χρονιά, εισέπραξαν προκαταβολή 60% του ποσού που έλαβαν πέρυσι, ενώ οι νέοι το 50%.

Επίδομα θέρμανσης: Πώς υπολογίζεται

Επίδομα θέρμανσης λαμβάνουν δικαιούχοι σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Ο υπολογισμός του επιδόματος βασίζεται σε έναν μηχανισμό που λαμβάνει υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Το βασικό ποσό πολλαπλασιάζεται με τον λεγόμενο «συντελεστή βαθμοημέρας», ο οποίος κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62, ανάλογα με την ένταση του ψύχους.

Παράλληλα, για τις οικογένειες με παιδιά προβλέπεται προσαύξηση 25% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ εκείνοι που διαμένουν σε περιοχές με χαμηλή θερμοκρασία λαμβάνουν επιπλέον ενίσχυση κατά 20%.

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

Η δεύτερη και τελευταία δόση του επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται στις 29 Μαΐου 2026, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σημειώνεται πως στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν σε

πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης,

φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη),

φυσικό αέριο,

υγραέριο,

θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και

ηλεκτρική ενέργεια.

Ο όρος είναι ο δικαιούχος να έχει πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές να πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του.

Κατ’ εξαίρεση για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.