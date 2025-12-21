Επίδομα θέρμανσης: Πότε μπαίνει η πρώτη δόση πληρωμών

Στις τρεις ανέρχονται, συνολικά, οι δόσεις πληρωμών για το φετινό επίδομα θέρμανσης, με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, σε προηγούμενη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, να τονίζει πως η πρώτη θα γίνει λίγο πριν τα Χριστούγεννα, και πιο συγκεκριμένα στις 23 Δεκεμβρίου.

«Στις 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση, τρεις θα είναι οι πληρωμές με την πρώτη να καταβάλλεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στις 23 Δεκεμβρίου. Η δεύτερη τον Μάιο και η τρίτη τον Ιούλιο του 2026» είχε πει ο κ. Τσάπαλος για τις δόσεις του επιδόματος θέρμανσης.

Επίδομα θέρμανσης: Οι επόμενες πληρωμές

Άξιο αναφοράς είναι πως πρόκειται για την προκαταβολή του επιδόματος, η οποία αφορά τόσο το αρχικό ποσό όσο και αγορές καυσίμων που τιμολογήθηκαν έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, για όσους είχαν ολοκληρώσει εγκαίρως τη δήλωση των στοιχείων τους στην πλατφόρμα, μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου.

Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.200 ευρώ. Το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και καταβάλλεται συνολικά σε τρεις δόσεις.

Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 και αφορά αγορές καυσίμων ή θερμικής ενέργειας που έγιναν από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026. Για καυσόξυλα και πέλετ, τα παραστατικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026 και να δηλωθούν έως τις 30 Απριλίου.

Η τρίτη και τελευταία δόση αφορά αποκλειστικά όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση και θα καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, καλύπτοντας καταναλώσεις της ίδιας περιόδου.

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι δικαιούνται το επίδομα και πού κυμαίνονται τα ποσά

Το ποσό για τους δικαιούχους κυμαίνεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ. Το επίδομα θέρμανσης δικαιούνται φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για τους έγγαμους, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Το επίδομα αφορά μόνο στην κύρια κατοικία του δικαιούχου, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη.