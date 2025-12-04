Επίδομα θέρμανσης: Λήγει σε λίγες ώρες η προθεσμία - Τι πρέπει να κάνετε

Εκπνέει η προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης.

Πάνω από ένα εκατομμύριο αιτήσεις έχουν υποβληθεί για το επίδομα θέρμανσης. Με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται, οι δικαιούχοι πρέπει να γνωρίζουν τα σωστά βήματα, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και τα ποσά που θα λάβουν ανάλογα με το είδος θέρμανσης.

Επίδομα θέρμανσης: Οι «παγίδες» για την επιδότηση

Για το επίδομα θέρμανσης, υπάρχουν ορισμένες «παγίδες» που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι, ώστε να μην χάσουν το δικαίωμα στο επίδομα.

Ένα από τα πιο συχνά λάθη που κάνουν τόσο οι ενοικιαστές όσο και οι ιδιοκτήτες αφορά τη δήλωση των στοιχείων.

Πολλοί έγγαμοι δηλώνουν IBAN κατά λάθος το όνομα του άλλου συζύγου αντί του προσώπου που κάνει την αίτηση. Το ίδιο συμβαίνει και με τον τραπεζικό λογαριασμό καθώς πρέπει να δηλωθεί το ΙΒΑΝ του ατόμου που κάνει την αίτηση στην πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης.

Αντίστοιχα λάθη παρατηρούνται και στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου, όπου συχνά αναγράφεται ο ΑΦΜ του άλλου συζύγου. Ωστόσο, στα εγκεκριμένα παραστατικά πρέπει να εμφανίζεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου, δηλαδή του προσώπου που έχει υποβάλει την αίτηση.

Τέλος, υπάρχει και ένας σημαντικός περιορισμός: τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου δεν μπορούν να λάβουν επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για άλλα καύσιμα, όπως πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο ή καυσόξυλα.

Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης που είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, δεν θα υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Περιθώριο για αλλαγές υπάρχει μέχρι να κλείσει η πρώτη φάση των αιτήσεων στις 5 Δεκεμβρίου ή, σε κάποιες περιπτώσεις, μέχρι να ενεργοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων.

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι δικαιούνται το επίδομα και πού κυμαίνονται τα ποσά

Το ποσό για τους δικαιούχους κυμαίνεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ.

Το επίδομα θέρμανσης δικαιούνται φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για τους έγγαμους, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Το επίδομα αφορά μόνο στην κύρια κατοικία του δικαιούχου, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη.

Τα περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων, όπως αυτά προκύπτουν από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2025, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τον υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως η δριμύτητα του κλίματος κάθε περιοχής και η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση ενός κτιρίου.

Για τον καθορισμό ενός φυσικού προσώπου ως δικαιούχου πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια: