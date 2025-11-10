Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε το myΘέρμανση - Πώς θα κάνετε την αίτηση

Το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11) άνοιξε η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης.

Ως προς τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr). Μέσα από την επιλογή «διαδρομές», «δημοφιλείς Εφαρμογές και myΘέρμανση», οι ενδιαφερόμενοι/ες χρησιμοποιούν τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Στη σχετική αίτηση για το επίδομα θέρμανσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν τα εξής:

Το ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης

του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης Το ονοματεπώνυμό του.

του. Τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του .

. Tην ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία .

. Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας .

. Tην ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.

που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος. Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου) λαμβάνονται, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Επίδομα θέρμανσης: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Όσον αφορά τις πληρωμές, θα γίνει σε τρεις φάσεις, όπως εξήγησε σχετικά και ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών:

έως 23 Δεκεμβρίου 2025 για τις πρώτες αγορές,

έως τον Μάιο του 2026,

και έως τον Ιούλιο του 2026.

Το ποσό για τους δικαιούχους κυμαίνεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ. Το επίδομα θέρμανσης δικαιούνται φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για τους έγγαμους, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Το επίδομα αφορά μόνο στην κύρια κατοικία του δικαιούχου, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη.

Σε ό,τι αφορά στα κριτήρια, θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται έως τα 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για ζευγάρι και το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ, με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δικαιούχων.

Τα περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων, όπως αυτά προκύπτουν από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2025, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τον υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως η δριμύτητα του κλίματος κάθε περιοχής και η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση ενός κτιρίου.