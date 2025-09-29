Επίδομα παιδιού: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας Α21

Από αύριο, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 8:00 π.μ. ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης Επιδόματος Παιδιού, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ.

Η πλατφόρμα θα δέχεται νέες αιτήσεις αλλά και τροποποιήσεις υφιστάμενων, με τους δικαιούχους να υποβάλλουν τα στοιχεία τους μέσω των ιστοσελίδων idika.gr και opeka.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Υπολογισμός επιδόματος

Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι εξαρτάται από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025, καθώς και από το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο), καθώς και η επαρκής παρακολούθηση.

Στην αίτηση Α21 πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν:

τα στοιχεία της σχολικής μονάδας,

η τάξη φοίτησης,

ο αριθμός μητρώου μαθητή.

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αιτών θα πρέπει να επισυνάψει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φοίτηση.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αιτήσεις που αποθηκεύονται προσωρινά θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη από τον ΟΠΕΚΑ.