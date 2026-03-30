Επίδομα παιδιού Α21: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές της πρώτης δόσης - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Από το απόγευμα της Δευτέρας (30/3) ξεκινούν οι πληρωμές της πρώτης δόσης για το επίδομα παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ, με επίσημη ημερομηνία καταβολής την 31η Μαρτίου.

Όσον αφορά στην πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις, αναμένεται να ανοίξει αύριο, Τρίτη, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν τα στοιχεία τους.

Ως προς τις πληρωμές, το επίδομα παιδιού Α21 καταβάλλεται μέσω προπληρωμένης κάρτας, με τους δικαιούχους να μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών έως το 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται αποκλειστικά για ηλεκτρονικές αγορές.

Επίδομα παιδιού Α21: Οι περιορισμοί στη χρήση των χρημάτων

Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί στη χρήση των χρημάτων, καθώς δεν επιτρέπεται η αξιοποίησή τους για τυχερά παιχνίδια, αγορά όπλων ή δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τζόγο.

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες πληρωμές, οι δόσεις του επιδόματος καταβάλλονται ανά περίπου δύο μήνες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται αυτή την περίοδο, καθώς τυχόν αλλαγές στα εισοδήματα των δικαιούχων μπορεί να οδηγήσουν σε αναπροσαρμογή του επιδόματος. Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τα δηλωθέντα εισοδήματα και τη συνολική οικονομική κατάσταση κάθε οικογένειας.

Ο ΟΠΕΚΑ προχωρά σε επανυπολογισμό του επιδόματος όπου απαιτείται, διασφαλίζοντας ότι η ενίσχυση κατανέμεται με βάση τα επικαιροποιημένα οικονομικά δεδομένα των δικαιούχων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ