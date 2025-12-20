Επίδομα παιδιού Α21: Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα - Πώς υπολογίζεται

Με τη νέα χρονιά, το 2026, αναμένεται να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού Α21, που αποτελεί το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης που στηρίζει οικογένειες με παιδιά.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού, αναμένεται να ανοίξουν στις αρχές του έτους, ενώ οι πληρωμές θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται ανά δίμηνο, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2026 και πρόκειται να ισχύουν για ολόκληρο τον χρόνο. Ωστόσο, απαιτούνται μόνο σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων ενώ για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση την προηγούμενη χρονιά, μπορούν να το πραγματοποιήσουν φέτος έως τις 15 Ιανουαρίου για την εκκαθάριση τυχόν εκκρεμοτήτων.

Επίδομα παιδιού Α21: Πώς υπολογίζεται

Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι εξαρτάται από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025, καθώς και από το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο), καθώς και η επαρκής παρακολούθηση.

Στην αίτηση Α21 πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν:

τα στοιχεία της σχολικής μονάδας,

η τάξη φοίτησης,

ο αριθμός μητρώου μαθητή.

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αιτών θα πρέπει να επισυνάψει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φοίτηση.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αιτήσεις που αποθηκεύονται προσωρινά θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη από τον ΟΠΕΚΑ.