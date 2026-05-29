Επίδομα παιδιού Α21: Ανοιχτή η πλατφόρμα για τις δηλώσεις - Η διαδικασία και οι δικαιούχοι

Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα, Παρασκευή (29/5), η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση ή να τροποποιήσουν ήδη υπάρχουσα έως και τις 10 Ιουλίου 2026 στις 18:00.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του επιδόματος, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Επίδομα παιδιού Α21: Πώς καθορίζεται το ποσό

Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος, θα καθοριστεί με βάση:

τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 του 2026 και

το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μετά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, για τον υπολογισμό του επιδόματος θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος αποτελεί η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και η επαρκής παρακολούθηση των μαθημάτων.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης Α21, είναι απαραίτητο να δηλωθούν:

τα στοιχεία της σχολικής μονάδας,

η τάξη φοίτησης και

ο Αριθμός Μητρώου του παιδιού.

Εφόσον τα στοιχεία του μαθητή διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αιτών θα πρέπει να επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική αίτηση.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την οριστική υποβολή της. Αιτήσεις που παραμένουν σε προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρούνται κατατεθειμένες και δεν εξετάζονται.